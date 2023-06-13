https://crimea.ria.ru/20230613/otrazilos-li-chp-na-kakhovskoy-ges-na-kachestve-morya-v-krymu-1129340890.html

Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму

Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму

Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской гидроэлектростанции соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T10:44

2023-06-13T10:44

2023-06-13T12:57

разрушение каховской гэс

херсонская область

новые регионы россии

крым

северо-крымский канал

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роспотребнадзор

черное море

азовское море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской гидроэлектростанции соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Насколько безопасно море в КрымуПосле разрушения Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, проводят исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыВласти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html

херсонская область

новые регионы россии

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черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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