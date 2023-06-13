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Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму
Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму
Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской гидроэлектростанции соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T10:44
2023-06-13T12:57
разрушение каховской гэс
херсонская область
новые регионы россии
крым
северо-крымский канал
вода в крыму
роспотребнадзор
черное море
азовское море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской гидроэлектростанции соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Насколько безопасно море в КрымуПосле разрушения Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, проводят исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыВласти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html
херсонская область
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разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, крым, северо-крымский канал, вода в крыму, роспотребнадзор, черное море, азовское море, новости
Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму

Роспотребнадзор не нашел отклонений от нормы качества воды в Крыму и Херсонской области

10:44 13.06.2023 (обновлено: 12:57 13.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧёрное море
Чёрное море - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской гидроэлектростанции соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Насколько безопасно море в Крыму
После разрушения Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, проводят исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. С 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений, уточнили в пресс-службе.
"Питьевая вода соответствует нормативным показателям. По результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.
Затопленная Новая Каховка после разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 08:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовые регионы РоссииКрымСеверо-Крымский каналВода в КрымуРоспотребнадзорЧерное мореАзовское мореНовости
 
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