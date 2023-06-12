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С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек - РИА Новости Крым, 12.06.2023
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек
Более 7 тысяч человек эвакуированы с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T08:01
2023-06-12T08:01
2023-06-12T08:01
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Более 7 тысяч человек эвакуированы с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его информации, госпитализированы 80 человек. В пункты временного размещения расселены 1,7 тыс. человек. Сальдо также сообщил, что уровень воды в Новокаховском городском округе упал до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах – до 1,5 метров. "От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории. Сегодня началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Министерства обороны Российской Федерации. С 12 июня начинаем вакцинацию жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов", - добавил врио губернатора. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня стало известно, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, новости
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек
Сальдо: с затопленных территорий эвакуировано более 7 тысяч человек, в том числе 410 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Более 7 тысяч человек эвакуированы с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек", - написал он в своем Telegtam-канале.
По его информации, госпитализированы 80 человек. В пункты временного размещения расселены 1,7 тыс. человек.
Сальдо также сообщил, что уровень воды в Новокаховском городском округе упал до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах – до 1,5 метров.
"От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории. Сегодня началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Министерства обороны Российской Федерации. С 12 июня начинаем вакцинацию жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов", - добавил врио губернатора.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
8 июня Сальдо сообщал, что пик
подъема воды в области пройден.
9 июня стало известно, что число жертв затопления
, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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