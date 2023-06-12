https://crimea.ria.ru/20230612/s-zatoplennykh-territoriy-khersonskoy-oblasti-evakuirovali-7-tys-chelovek-1129324803.html

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек - РИА Новости Крым, 12.06.2023

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек

Более 7 тысяч человек эвакуированы с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T08:01

2023-06-12T08:01

2023-06-12T08:01

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129324691_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_6102aac54bea6f30080ba6601c496fb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Более 7 тысяч человек эвакуированы с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его информации, госпитализированы 80 человек. В пункты временного размещения расселены 1,7 тыс. человек. Сальдо также сообщил, что уровень воды в Новокаховском городском округе упал до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах – до 1,5 метров. "От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории. Сегодня началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Министерства обороны Российской Федерации. С 12 июня начинаем вакцинацию жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов", - добавил врио губернатора. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня стало известно, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, новости