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Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек
Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек
Число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до 8 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T13:45
2023-06-09T13:45
2023-06-09T13:45
владимир сальдо
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до 8 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По информации Сальдо, с затопленных территорий эвакуировано уже более 5,8 тыс. человек, из них детей – 243, маломобильных граждан – 62. При этом работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны."Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным – 12 метров. В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах".По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток, пишет Сальдо. В Каховском водохранилище уровень воды падает, в районе Горностаевки он снизился уже до 5 метров.Утром пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели с помощью плавсредств спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей. Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСПик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоВ Чаплынке готовы принять жителей подтопленных районов области
https://crimea.ria.ru/20230609/v-khersone-vooruzhennye-boeviki-vsu-otobrali-sberezheniya-mestnogo-zhitelya-1129281142.html
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владимир сальдо, херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, новости
Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек
Сальдо: число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 8 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до 8 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал он.
По информации Сальдо, с затопленных территорий эвакуировано уже более 5,8 тыс. человек, из них детей – 243, маломобильных граждан – 62. При этом работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны.
"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным – 12 метров. В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра до отметки 9,5 метра. Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах".
По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток, пишет Сальдо. В Каховском водохранилище уровень воды падает, в районе Горностаевки он снизился уже до 5 метров.
"Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, — угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа (4 тыс. человек). В связи с этим дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом", - сообщает врио губернатора.
Утром пресс-служба МЧС РФ сообщала
, что спасатели с помощью плавсредств спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В регионе введен режим ЧС
. Проводится эвакуация жителей. Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек.
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