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В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области
В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области - РИА Новости Крым, 08.06.2023
В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области
В Чаплынском районе Херсонской области для людей, пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС, готово три пункта размещения на 150 человек... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T21:07
2023-06-08T21:07
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
чаплынка
александр хлюстов
общество
разрушение каховской гэс
новости
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
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ЧАПЛЫНКА, 8 июн - РИА Новости Крым. В Чаплынском районе Херсонской области для людей, пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС, готово три пункта размещения на 150 человек со спальными местами, есть возможность размещения и в помещениях школ. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.По словам главы района, люди уже планируют через день-два возвращаться, ждут, когда сойдет вода. Для этого уже составляются списки."Массового потока людей сюда нет, но мы в готовности принять. Два дня 12 автобусов из Чаплынского района дежурили, в полночь вернулись из района Голой Пристани, помогали там вывозу эвакуированных, здесь же у нас был организован "аэродром подскока", когда из более дальних районов сформировали автоколонну из 14 автобусов, они находятся у нас здесь в резерве на случае необходимости", - объяснил Александр Хлюстов.Как уверяет чиновник, все работы проходят в плановом порядке, без хаоса и неразберихи. Часть транспорта работает, часть стоит в резерве, горячее питание обеспечено, продукты и вода завезены. В случае необходимости в Чаплынке готовы сразу же развернуть полевые кухни.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все пострадавшие от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС получат компенсационные выплаты. Порядок предоставления компенсаций будет разработан в ближайшее время.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей. Позже после удара ВСУ по пункту временного размещения погибли еще двое мирных людей. Введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водойУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПрорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным
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херсонская область, чаплынка, александр хлюстов, общество, разрушение каховской гэс, новости, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области

В Чаплынке развернули 3 пункта размещения для жителей подтопленной части области

21:07 08.06.2023
 
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ЧАПЛЫНКА, 8 июн - РИА Новости Крым. В Чаплынском районе Херсонской области для людей, пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС, готово три пункта размещения на 150 человек со спальными местами, есть возможность размещения и в помещениях школ. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.
"На данный момент у нас со спальными местами три пункта временного размещения на 150 человек. И дополнительно мы готовы разместить еще 500 – это мы используем школьные спортзалы, где у нас есть маты, ковры для борьбы и так далее. Из тех населенных пунктов, где подтоплено, к нам прибыло порядка 20 человек, это те, что приехали к родственникам. Они обратились в администрацию и обеспечены продуктовыми наборами, взяты на учет как вынужденные переселенцы", - сказал он.
По словам главы района, люди уже планируют через день-два возвращаться, ждут, когда сойдет вода. Для этого уже составляются списки.
"Массового потока людей сюда нет, но мы в готовности принять. Два дня 12 автобусов из Чаплынского района дежурили, в полночь вернулись из района Голой Пристани, помогали там вывозу эвакуированных, здесь же у нас был организован "аэродром подскока", когда из более дальних районов сформировали автоколонну из 14 автобусов, они находятся у нас здесь в резерве на случае необходимости", - объяснил Александр Хлюстов.
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Как уверяет чиновник, все работы проходят в плановом порядке, без хаоса и неразберихи. Часть транспорта работает, часть стоит в резерве, горячее питание обеспечено, продукты и вода завезены. В случае необходимости в Чаплынке готовы сразу же развернуть полевые кухни.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все пострадавшие от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС получат компенсационные выплаты. Порядок предоставления компенсаций будет разработан в ближайшее время.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей. Позже после удара ВСУ по пункту временного размещения погибли еще двое мирных людей. Введен режим ЧС.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЧаплынкаАлександр ХлюстовОбществоРазрушение Каховской ГЭСНовостиЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости Крым
 
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