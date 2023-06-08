https://crimea.ria.ru/20230608/vlasti-chaplynki-rasskazali-o-situatsii-s-pitevoy-vodoy-1129272333.html

Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водой

Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водой - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водой

Качество питьевой воды в Чаплынке Херсонской области находится на строгом контроле, после ЧП на Каховской ГЭС специалисты ежедневно снимают пробы, на данный... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T18:42

2023-06-08T18:42

2023-06-08T18:42

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чаплынка

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ЧАПЛЫНКА, 8 июн – РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в Чаплынке Херсонской области находится на строгом контроле, после ЧП на Каховской ГЭС специалисты ежедневно снимают пробы, на данный момент проблем нет. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.По словам главы района, износ местных сетей водоснабжения составляет более 90 процентов. Тем не менее, вода в дома жителей поступает – в достаточном объеме и надлежащего качества."По питьевой воде проблем нет. И то, что по украинским Telegram-каналам распространяется, что в Чаплынском районе желтая вода, это фейки. Буквально сразу же мы отправили автомобиль в Геническ, чтоб снять пробы, специально прошли по всем многоквартирным домам, где есть белые раковины и ванны, где люди сразу видят (цвет воды – ред.). Эти фотографии с желтой водой в раковине или ванне - это фейки. У нас нет проблем с питьевой водой", - подчеркнул он.Более того, в районе сформирован резерв как питьевой, так и технической воды.Все экстренные системы и коммунальные службы района функционируют в штатном режиме. В случае необходимости местные специалисты готовы выехать в зоны подтопления для помощи в ликвидации последствий ЧС."Люди готовы по команде, в любую минуту, выехать в районы, где отступает вода, для обеззараживания, откачки воды и всего остального. То есть мы мобилизовали силы и средства, чтобы помогать нашим соседям", - подытожил он.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров, в Алешках и Голой Пристани – 12 метров. По последним данным, погибли пять человек, 62 госпитализированы. В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.После ЧП Роспотребнадзор начал проверку качества воды. Кроме того, специалисты изучат состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилят контроль на Северо-Крымском канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиМинная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожностиВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения

https://crimea.ria.ru/20230608/rospotrebnadzor-izuchit-morskuyu-vodu-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129270932.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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