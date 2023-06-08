Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
Алексеенко: вода может принести в затопленные города Херсонщины неразорвавшиеся мины
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея АлексеенкоСпасательная операция в Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко со ссылкой на оперштаб.
"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий. Но пока будьте максимально осторожны!" - обратился он к оставшимся в городе.
Но это не единственная опасность. По данным Алексеенко, вода размыла кладбища и скотомогильники, что вызывает опасения у специалистов.
"Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников. Санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников. Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду", - предупреждает Алексеенко.
Ранее он сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС. По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.
В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.
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