https://crimea.ria.ru/20230608/minnaya-opasnost-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prizyvayut-k-ostorozhnosti-1129263395.html

Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности

Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности

В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:37

2023-06-08T13:37

2023-06-08T13:37

херсонская область

разрушение каховской гэс

алешки

голая пристань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129259873_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aff0818d055ff1cfdcc8c4356d45f5a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко со ссылкой на оперштаб.Но это не единственная опасность. По данным Алексеенко, вода размыла кладбища и скотомогильники, что вызывает опасения у специалистов.Ранее он сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС. По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровВода в Новой Каховке пригодна для питьяУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке

https://crimea.ria.ru/20230607/onischenko-pravoberezhyu-khersonskoy-oblasti-grozit-epidemiya-kholery-1129247634.html

херсонская область

алешки

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, алешки, голая пристань