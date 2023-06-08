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Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:37
2023-06-08T13:37
херсонская область
разрушение каховской гэс
алешки
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко со ссылкой на оперштаб.Но это не единственная опасность. По данным Алексеенко, вода размыла кладбища и скотомогильники, что вызывает опасения у специалистов.Ранее он сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС. По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровВода в Новой Каховке пригодна для питьяУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
https://crimea.ria.ru/20230607/onischenko-pravoberezhyu-khersonskoy-oblasti-grozit-epidemiya-kholery-1129247634.html
херсонская область
алешки
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херсонская область, разрушение каховской гэс, алешки, голая пристань
Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности

Алексеенко: вода может принести в затопленные города Херсонщины неразорвавшиеся мины

13:37 08.06.2023
 
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея АлексеенкоСпасательная операция в Херсонской области
Спасательная операция в Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В воде, которая затопила Голую Пристань и Алешки, могут находиться неразорвавшиеся мины. Об этом предупреждает председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко со ссылкой на оперштаб.
"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий. Но пока будьте максимально осторожны!" - обратился он к оставшимся в городе.
Но это не единственная опасность. По данным Алексеенко, вода размыла кладбища и скотомогильники, что вызывает опасения у специалистов.
"Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников. Санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников. Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду", - предупреждает Алексеенко.
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Ранее он сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС. По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.
В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.
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Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭСАлешкиГолая Пристань
 
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