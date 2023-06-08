https://crimea.ria.ru/20230608/pyat-chelovek-utonuli-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129259358.html

Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек погибли в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T11:21

2023-06-08T11:21

2023-06-08T11:33

разрушение каховской гэс

владимир леонтьев

херсонская область

общество

происшествия

новости

алла бархатнова

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщал, что в Новой Каховке пропали без вести семь человек - пастухи, которые на момент разрушения плотины были на островах. Острова полностью ушли под воду.По его словам, сейчас местные власти занимаются эвакуацией двоих выживших.По данным министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой, после ЧП в больницы госпитализированы с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями 41 человек, пишет РИА Новости.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеВ Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

https://crimea.ria.ru/20230607/nashi-doma-smylo-kak-voennye-pomogli-spastis-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1129247259.html

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разрушение каховской гэс, владимир леонтьев, херсонская область, общество, происшествия, новости, алла бархатнова, новые регионы россии