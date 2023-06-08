https://crimea.ria.ru/20230608/pyat-chelovek-utonuli-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129259358.html
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек погибли в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T11:21
2023-06-08T11:21
2023-06-08T11:33
разрушение каховской гэс
владимир леонтьев
херсонская область
общество
происшествия
новости
алла бархатнова
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129233922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_399edfa613c38d128b555e3e49020af9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщал, что в Новой Каховке пропали без вести семь человек - пастухи, которые на момент разрушения плотины были на островах. Острова полностью ушли под воду.По его словам, сейчас местные власти занимаются эвакуацией двоих выживших.По данным министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой, после ЧП в больницы госпитализированы с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями 41 человек, пишет РИА Новости.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеВ Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
https://crimea.ria.ru/20230607/nashi-doma-smylo-kak-voennye-pomogli-spastis-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1129247259.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129233922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b0e1e46c0976d766ede63e068c791494.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разрушение каховской гэс, владимир леонтьев, херсонская область, общество, происшествия, новости, алла бархатнова, новые регионы россии
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Леонтьев: пять человек утонули при наводнении на Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС
11:21 08.06.2023 (обновлено: 11:33 08.06.2023)