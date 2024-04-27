https://crimea.ria.ru/20240427/na-reyde-sevastopolya-strelyayut-voennye-chf-1136902589.html
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ - РИА Новости Крым, 27.04.2024
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T09:43
2024-04-27T09:43
2024-04-27T09:57
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для КрымаВ Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войныУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
В Севастополе проходят учения Черноморского флота
09:43 27.04.2024 (обновлено: 09:57 27.04.2024)