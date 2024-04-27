https://crimea.ria.ru/20240427/na-reyde-sevastopolya-strelyayut-voennye-chf-1136902589.html

На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ

На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ - РИА Новости Крым, 27.04.2024

На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ

Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T09:43

2024-04-27T09:43

2024-04-27T09:57

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для КрымаВ Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войныУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев