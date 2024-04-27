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На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ - РИА Новости Крым, 27.04.2024
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ
Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T09:43
2024-04-27T09:57
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для КрымаВ Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войныУгрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
На рейде Севастополя стреляют военные ЧФ

В Севастополе проходят учения Черноморского флота

09:43 27.04.2024 (обновлено: 09:57 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Стрельба с Севастополе - это учения военных ЧФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 11.00 в районе Северного и Южного молов, а также на внешнем рейде в районе мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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