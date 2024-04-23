https://crimea.ria.ru/20240423/ugrozhayut-li-krymu-sukhoputnye-operatsii--otvet-aksenova-1136777694.html

Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова

Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова

В Крыму принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, никакие сухопутные операции региону не угрожают. Об этом в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:50

2024-04-23T12:50

2024-04-23T13:27

сергей аксенов

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, никакие сухопутные операции региону не угрожают. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что, несмотря на близкое расположение к зоне проведения спецоперации, в регионе достаточно сил для сдерживания любой ситуации.В интервью РИА Новости Крым глава республики ранее заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены от атак с воздуха системами противовоздушной обороны, полуострову ничего не угрожает. По словам Аксенова, все основные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, "защищены с максимально возможных позиций".

https://crimea.ria.ru/20240418/aksenov-dolozhil-putinu-o-borbe-s-diversantami-v-krymu-1136663983.html

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