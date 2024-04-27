https://crimea.ria.ru/20240427/mirnaya-zhitelnitsa-postradala-pri-obstrele-vsu-zhilmassiva-v-gorlovke--mer-1136902013.html

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T08:55

2024-04-27T08:55

2024-04-27T09:02

горловка

донецкая народная республика (днр)

иван приходько

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько.Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20240426/pod-zavalami-doma-v-tokmake-nashli-pogibshego-1136899133.html

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости