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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T08:55
2024-04-27T09:02
горловка
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько.Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20240426/pod-zavalami-doma-v-tokmake-nashli-pogibshego-1136899133.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива "Строитель" Горловки – мэр

08:55 27.04.2024 (обновлено: 09:02 27.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько.
"По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Иван ПриходькоВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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