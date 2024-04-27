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Перед Крымским мостом растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Перед Крымским мостом растет очередь
Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T09:06
2024-04-27T09:06
2024-04-27T09:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Перед Крымским мостом растет очередь
В очереди перед Крымским мостом находится 68 автомашин
09:06 27.04.2024 (обновлено: 09:09 27.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. Очереди со стороны Керчи нет", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.