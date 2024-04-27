Рейтинг@Mail.ru
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240427/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered-1136902135.html
Перед Крымским мостом растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Перед Крымским мостом растет очередь
Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T09:06
2024-04-27T09:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Перед Крымским мостом растет очередь

В очереди перед Крымским мостом находится 68 автомашин

09:06 27.04.2024 (обновлено: 09:09 27.04.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста растет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. Очереди со стороны Керчи нет", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:06Перед Крымским мостом растет очередь
08:55Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке – мэр
08:33Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
08:22Четыре ТЭС повреждены на Украине
08:12Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены
08:02Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
07:55Где в Севастополе 27 апреля отключат свет
07:4068 украинских БПЛА: ночная атака на Крым и Краснодарский край
07:18Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест
06:55Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт
06:36Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
06:04Зайдет ли турецкий бизнес в Крым и новые регионы России
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
23:16Главные новости Крыма: 26 апреля
23:02Автотранспорт пустили по Крымскому мосту
22:55Главное за день: 26 апреля
22:54Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего
22:47Под Киевом пьяный глава райадминистрации сбил четырех человек
22:31На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
Лента новостейМолния