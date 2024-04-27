https://crimea.ria.ru/20240427/gde-v-sevastopole-27-aprelya-otklyuchat-svet-1136897764.html

Где в Севастополе 27 апреля отключат свет

Где в Севастополе 27 апреля отключат свет - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Где в Севастополе 27 апреля отключат свет

В связи с проведением ремонтных работ на электросетях в некоторых районах Севастополя в субботу ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T07:55

2024-04-27T07:55

2024-04-27T08:04

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ на электросетях в некоторых районах Севастополя в субботу ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.Так, с 09:00 до 12:00 подача электроэнергии будет прекращена по адресам ул. Кожанова, 1 и ул. Гоголя, 32.С 09:00 до 16:00 электричества не будет в некоторых домах на улицах Краснодонцев, Лизы Чайкиной и Меньшикова.В течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1,5 часа на улицах Драпушко, Морской Пехоты, Мраморная, пер. Рудничный, Ситникова, ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный", Некрасова, СТ "Медик-88", Согласия, Сапфирная, Агатовая, СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник", Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, СТ "Сапун-гора", Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Е. Бершанской, пер. Кирьянова, Ильи Поликахина.В поселке ГРЭС - ул. Яблочкова, 231, 3, 20.1 отд. с/х Золотая балка – улицы Ахлестина, Лазурная, Новикова, Солнечная.СТ "Золотая Балка" - улицы Хризолитовая и Укромная.В селе Тыловое – улицы Лазурная, Склонная, Ясная, Водопроводная, Лесная, Стахановскаа.В селе Резервное - Академика Королева, Арсланова, Космонавтов, Вишнякова.В селе Орлиное - Урожайная, Счастливая, пер. Ровный, Родниковская.Более подробно со списками адресов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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