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Где в Севастополе 27 апреля отключат свет - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Где в Севастополе 27 апреля отключат свет
Где в Севастополе 27 апреля отключат свет - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Где в Севастополе 27 апреля отключат свет
В связи с проведением ремонтных работ на электросетях в некоторых районах Севастополя в субботу ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T07:55
2024-04-27T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ на электросетях в некоторых районах Севастополя в субботу ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.Так, с 09:00 до 12:00 подача электроэнергии будет прекращена по адресам ул. Кожанова, 1 и ул. Гоголя, 32.С 09:00 до 16:00 электричества не будет в некоторых домах на улицах Краснодонцев, Лизы Чайкиной и Меньшикова.В течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1,5 часа на улицах Драпушко, Морской Пехоты, Мраморная, пер. Рудничный, Ситникова, ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный", Некрасова, СТ "Медик-88", Согласия, Сапфирная, Агатовая, СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник", Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, СТ "Сапун-гора", Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Е. Бершанской, пер. Кирьянова, Ильи Поликахина.В поселке ГРЭС - ул. Яблочкова, 231, 3, 20.1 отд. с/х Золотая балка – улицы Ахлестина, Лазурная, Новикова, Солнечная.СТ "Золотая Балка" - улицы Хризолитовая и Укромная.В селе Тыловое – улицы Лазурная, Склонная, Ясная, Водопроводная, Лесная, Стахановскаа.В селе Резервное - Академика Королева, Арсланова, Космонавтов, Вишнякова.В селе Орлиное - Урожайная, Счастливая, пер. Ровный, Родниковская.Более подробно со списками адресов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
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4.7
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Где в Севастополе 27 апреля отключат свет

В Севастополе 27 апреля в связи с ремонтом ожидаются масштабные отключения света

07:55 27.04.2024 (обновлено: 08:04 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ на электросетях в некоторых районах Севастополя в субботу ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.
Так, с 09:00 до 12:00 подача электроэнергии будет прекращена по адресам ул. Кожанова, 1 и ул. Гоголя, 32.
С 09:00 до 16:00 электричества не будет в некоторых домах на улицах Краснодонцев, Лизы Чайкиной и Меньшикова.
В течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1,5 часа на улицах Драпушко, Морской Пехоты, Мраморная, пер. Рудничный, Ситникова, ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН "Горнодолинный", Некрасова, СТ "Медик-88", Согласия, Сапфирная, Агатовая, СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник", Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, СТ "Сапун-гора", Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Е. Бершанской, пер. Кирьянова, Ильи Поликахина.
В поселке ГРЭС - ул. Яблочкова, 231, 3, 20.
1 отд. с/х Золотая балка – улицы Ахлестина, Лазурная, Новикова, Солнечная.
СТ "Золотая Балка" - улицы Хризолитовая и Укромная.
В селе Тыловое – улицы Лазурная, Склонная, Ясная, Водопроводная, Лесная, Стахановскаа.
В селе Резервное - Академика Королева, Арсланова, Космонавтов, Вишнякова.
В селе Орлиное - Урожайная, Счастливая, пер. Ровный, Родниковская.
Более подробно со списками адресов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.
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