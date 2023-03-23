https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html
В Крыму модернизируют объекты энергетики
В Крыму модернизируют объекты энергетики - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму модернизируют объекты энергетики
В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T18:05
2023-03-23T18:05
2023-03-23T18:05
игорь коринь
топливно-энергетический комплекс
крым
симферополь
новости крыма
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".Финансирование строительства происходит в рамках инициативного бюджетирования. На модернизацию объектов энергетики по этой программе выделено 5 миллиардов 300 миллионов рублей. С помощью этих средств, кроме "Северной", уже обновили две подстанции: "Фотон" в района симферопольского аэропорта "Заводское" и "Мойнаки" в Евпатории."Эти постанции классом напряжения в районе 110 киловольт тоже были реконструированы с увеличением мощности. Потому как там тоже зоны перспективного развития, и есть в этом потребность", - уточнил Игорь Коринь.Кроме того, сообщил он, сейчас дополнительно ведется реконструкция подстанции "Евпатория" за счет средств инвестиционной программы. Таким образом, по словам чиновника, евпаторийский энергоузел будет обеспечен электроэнергией в полном объёме.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь летАвария в Джанкое оставила без света 1640 человек
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игорь коринь, топливно-энергетический комплекс, крым, симферополь, новости крыма, строительство
В Крыму модернизируют объекты энергетики
В Республики Крым увеличивают мощности электроподстанций
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".
"На втором этапе выполнения работ запланировано строительство линий мощностью 110 кВ для увеличения пропускной способности. Это позволит нам обеспечить электроснабжение всей подконтрольной территории развития, которая находится в зоне действия этой подстанции. При этом существующие потребители перестанут страдать от качества напряжения", - сказал министр.
Финансирование строительства происходит в рамках инициативного бюджетирования. На модернизацию объектов энергетики по этой программе выделено 5 миллиардов 300 миллионов рублей. С помощью этих средств, кроме "Северной", уже обновили две подстанции: "Фотон" в района симферопольского аэропорта "Заводское" и "Мойнаки" в Евпатории.
"Эти постанции классом напряжения в районе 110 киловольт тоже были реконструированы с увеличением мощности. Потому как там тоже зоны перспективного развития, и есть в этом потребность", - уточнил Игорь Коринь.
Кроме того, сообщил он, сейчас дополнительно ведется реконструкция подстанции "Евпатория" за счет средств инвестиционной программы. Таким образом, по словам чиновника, евпаторийский энергоузел будет обеспечен электроэнергией в полном объёме.
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