https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html

В Крыму модернизируют объекты энергетики

В Крыму модернизируют объекты энергетики - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Крыму модернизируют объекты энергетики

В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T18:05

2023-03-23T18:05

2023-03-23T18:05

игорь коринь

топливно-энергетический комплекс

крым

симферополь

новости крыма

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".Финансирование строительства происходит в рамках инициативного бюджетирования. На модернизацию объектов энергетики по этой программе выделено 5 миллиардов 300 миллионов рублей. С помощью этих средств, кроме "Северной", уже обновили две подстанции: "Фотон" в района симферопольского аэропорта "Заводское" и "Мойнаки" в Евпатории."Эти постанции классом напряжения в районе 110 киловольт тоже были реконструированы с увеличением мощности. Потому как там тоже зоны перспективного развития, и есть в этом потребность", - уточнил Игорь Коринь.Кроме того, сообщил он, сейчас дополнительно ведется реконструкция подстанции "Евпатория" за счет средств инвестиционной программы. Таким образом, по словам чиновника, евпаторийский энергоузел будет обеспечен электроэнергией в полном объёме.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь летАвария в Джанкое оставила без света 1640 человек

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игорь коринь, топливно-энергетический комплекс, крым, симферополь, новости крыма, строительство