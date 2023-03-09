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Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек
Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек
Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в Джанкое, где в четверг утром без света остались более 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в Джанкое, где в четверг утром без света остались более 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского минтопэнерго.Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.Как сообщалось, 7 марта из-за аварии на сетях без света остались около 2,5 тысяч жителей Новофедоровки. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт. А двумя днями ранее, 5 марта, в связи с нарушением на подстанции были обесточены 1,5 тысячи абонентов Симферополя. Восстановительные работы заняли несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
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РИА Новости Крым
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крым, джанкой, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"
Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек

Минэнерго: более 1,6 тысячи жителей Джанкоя остались без света из-за аварии

08:27 09.03.2023 (обновлено: 08:31 09.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в Джанкое, где в четверг утром без света остались более 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского минтопэнерго.
"9 марта в 5:47 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ обесточено 1640 абонентов в Джанкое. Отключенная нагрузка составила 800 кВт. Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание",- говорится в сообщении.
Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.
Как сообщалось, 7 марта из-за аварии на сетях без света остались около 2,5 тысяч жителей Новофедоровки. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт. А двумя днями ранее, 5 марта, в связи с нарушением на подстанции были обесточены 1,5 тысячи абонентов Симферополя. Восстановительные работы заняли несколько часов.
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