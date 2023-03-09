https://crimea.ria.ru/20230309/avariya-v-dzhankoe-ostavila-bez-sveta-1640-chelovek-1127419263.html

Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек

Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек

Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в Джанкое, где в четверг утром без света остались более 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T08:27

2023-03-09T08:27

2023-03-09T08:31

крым

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в Джанкое, где в четверг утром без света остались более 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского минтопэнерго.Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.Как сообщалось, 7 марта из-за аварии на сетях без света остались около 2,5 тысяч жителей Новофедоровки. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт. А двумя днями ранее, 5 марта, в связи с нарушением на подстанции были обесточены 1,5 тысячи абонентов Симферополя. Восстановительные работы заняли несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

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2023

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крым, джанкой, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"