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На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии

На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.03.2023

На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии

Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в поселке Новофедоровка Сакского района, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T16:39

2023-03-07T16:39

2023-03-07T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в поселке Новофедоровка Сакского района, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба предприятияЭнергетики планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов.Как сообщал сайт РАИ Новости Крым, 5 марта 1,5 тысячи жителей Симферополя были обесточены из-за нарушения на подстанции. Восстановительные работы заняли несколько часов.В конце февраля авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии >>

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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