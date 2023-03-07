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На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии
На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.03.2023
На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии
Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в поселке Новофедоровка Сакского района, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T16:39
2023-03-07T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в поселке Новофедоровка Сакского района, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба предприятияЭнергетики планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов.Как сообщал сайт РАИ Новости Крым, 5 марта 1,5 тысячи жителей Симферополя были обесточены из-за нарушения на подстанции. Восстановительные работы заняли несколько часов.В конце февраля авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии &gt;&gt;
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Новости
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На западе Крыма 2,5 тысячи человек остались без света из-за аварии

Крымэнерго: 2,5 тысячи жителей Новофедоровки под Саками остались без света из-за аварии

16:39 07.03.2023 (обновлено: 16:41 07.03.2023)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" восстанавливают энергоснабжение в поселке Новофедоровка Сакского района, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия
"В 15:25 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ обесточен 2441 абонент в поселке Новофедоровка. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов.
Как сообщал сайт РАИ Новости Крым, 5 марта 1,5 тысячи жителей Симферополя были обесточены из-за нарушения на подстанции. Восстановительные работы заняли несколько часов.
В конце февраля авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.
Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии >>
ГУП РК "Крымэнерго"НовофедоровкаКрымПроисшествияНовости КрымаНовостиСаки
 
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