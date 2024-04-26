https://crimea.ria.ru/20240426/talant-i-patriotizm-pervye-litsa-rossii-pozdravili-kiseleva-s-yubileem-1136891771.html

"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем

"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем - РИА Новости Крым, 26.04.2024

"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем

Свой семидесятилетний юбилей сегодня отмечает известный российский журналист и телеведущий, автор документальных фильмов и книг, генеральный директор... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T16:58

2024-04-26T16:58

2024-04-26T16:58

дмитрий киселев

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

общество

новости

владимир путин (политик)

сергей лавров

сергей шойгу

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Свой семидесятилетний юбилей сегодня отмечает известный российский журналист и телеведущий, автор документальных фильмов и книг, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. С юбилеем его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин и целый ряд первых лиц государства.Он отметил большой вклад Дмитрия Киселева в развитие журналистики, воплощенные в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты, и добавил, что такая большая плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Поздравительную телеграмму направил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Заслуги известного журналиста перед Родиной высоко оценил Предстоятель Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского. Он сказал, что за полвека служения юбиляр стал примером высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.Он отметил высокий уровень объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий и значимый вклад Дмитрия Киселева в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников.Профессионализм и личные качества Киселева отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров.К поздравлениям присоединился и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Дмитрия Киселева одним из ведущих журналистов страны. С днем рождения руководителя информагентства поздравил коллега - генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров. Он назвал Дмитрия Киселева одним из самых ярких и заметных профессионалов в медиаиндустрии.Генеральный директор информагентства "Россия сегодня", бессменный ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев высказался о смертной казниИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, новости, владимир путин (политик), сергей лавров, сергей шойгу, патриарх кирилл (владимир гундяев)