https://crimea.ria.ru/20240426/talant-i-patriotizm-pervye-litsa-rossii-pozdravili-kiseleva-s-yubileem-1136891771.html
"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем
"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем - РИА Новости Крым, 26.04.2024
"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем
Свой семидесятилетний юбилей сегодня отмечает известный российский журналист и телеведущий, автор документальных фильмов и книг, генеральный директор... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T16:58
2024-04-26T16:58
2024-04-26T16:58
дмитрий киселев
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
общество
новости
владимир путин (политик)
сергей лавров
сергей шойгу
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Свой семидесятилетний юбилей сегодня отмечает известный российский журналист и телеведущий, автор документальных фильмов и книг, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. С юбилеем его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин и целый ряд первых лиц государства.Он отметил большой вклад Дмитрия Киселева в развитие журналистики, воплощенные в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты, и добавил, что такая большая плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Поздравительную телеграмму направил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Заслуги известного журналиста перед Родиной высоко оценил Предстоятель Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского. Он сказал, что за полвека служения юбиляр стал примером высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.Он отметил высокий уровень объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий и значимый вклад Дмитрия Киселева в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников.Профессионализм и личные качества Киселева отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров.К поздравлениям присоединился и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Дмитрия Киселева одним из ведущих журналистов страны. С днем рождения руководителя информагентства поздравил коллега - генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров. Он назвал Дмитрия Киселева одним из самых ярких и заметных профессионалов в медиаиндустрии.Генеральный директор информагентства "Россия сегодня", бессменный ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев высказался о смертной казниИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий киселев, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, новости, владимир путин (политик), сергей лавров, сергей шойгу, патриарх кирилл (владимир гундяев)
"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем
Гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Киселева с юбилеем поздравили первые лица страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым.
Свой семидесятилетний юбилей сегодня отмечает известный российский журналист и телеведущий, автор документальных фильмов и книг, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. С юбилеем его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин
и целый ряд первых лиц государства.
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей помогают Вам успешно руководить одним из крупнейших информагентств страны и мира", - написал президент России.
Он отметил большой вклад Дмитрия Киселева в развитие журналистики, воплощенные в жизнь содержательные новостные, просветительские проекты, и добавил, что такая большая плодотворная работа достойна самого глубокого признания.
Поздравительную телеграмму направил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации для миллионов людей", - говорится в поздравлении.
Заслуги известного журналиста перед Родиной высоко оценил Предстоятель Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского. Он сказал, что за полвека служения юбиляр стал примером высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.
"Руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов", – сказано в размещенном на сайте РПЦ поздравлении патриарха.
Он отметил высокий уровень объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий и значимый вклад Дмитрия Киселева в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников.
Профессионализм и личные качества Киселева отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами", – приводит РИА Новости текст поздравления Лаврова.
К поздравлениям присоединился и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Оперативность и точность освещения значимых событий – визитная карточка агентства, его фирменный стиль работы", – приводит РИА Новости слова госсекретаря.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Дмитрия Киселева одним из ведущих журналистов страны.
"Поздравляю Вас с юбилеем! Ваши талант, активная жизненная позиция, патриотизм, сделали Вас одним из ведущих журналистов в стране", – цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.
С днем рождения руководителя информагентства поздравил коллега - генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров. Он назвал Дмитрия Киселева одним из самых ярких и заметных профессионалов в медиаиндустрии.
"Дмитрий Константинович уверенно противостоит вызовам, на которые щедро наше время, остается верен Родине и своим принципам. Желаю ему успешно преодолевать любые преграды", — отметил Жаров.
Генеральный директор информагентства "Россия сегодня", бессменный ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).
Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".
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