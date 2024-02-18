Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев запросил интервью с Байденом
12:12 18.02.2024 (обновлено: 13:13 18.02.2024)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести недели".
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", - говорится в письме.
Ведущий заявил о необходимости продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону. В случае согласия американского президента разговор планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.
Ранее Дмитрий Киселев высоко оценил интервью президента России Владимира Путина, сказав, что оно войдет в историю журналистики. Американский журналист Такер Карлсон девятого февраля опубликовал его на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.
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