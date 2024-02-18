https://crimea.ria.ru/20240218/dmitriy-kiselev-otpravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom-1135026036.html

Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T12:12

2024-02-18T12:12

2024-02-18T13:13

дмитрий киселев

международная медиагруппа "россия сегодня"

риа новости

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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россия

владимир путин (политик)

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести недели".Ведущий заявил о необходимости продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону. В случае согласия американского президента разговор планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.Ранее Дмитрий Киселев высоко оценил интервью президента России Владимира Путина, сказав, что оно войдет в историю журналистики. Американский журналист Такер Карлсон девятого февраля опубликовал его на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюПутин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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