Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/dmitriy-kiselev-otpravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom-1135026036.html
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T12:12
2024-02-18T13:13
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
риа новости
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
интервью
россия
владимир путин (политик)
интервью владимира путина такеру карлсону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/15/1119602160_0:100:3080:1833_1920x0_80_0_0_86853a5f45e1d2ee8eeafae4d67a9680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести недели".Ведущий заявил о необходимости продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону. В случае согласия американского президента разговор планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.Ранее Дмитрий Киселев высоко оценил интервью президента России Владимира Путина, сказав, что оно войдет в историю журналистики. Американский журналист Такер Карлсон девятого февраля опубликовал его на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Карлсоном после интервьюПутин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/15/1119602160_253:0:2828:1931_1920x0_80_0_0_53665cac1a65ba3a97b78627d73c8b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), интервью, россия, владимир путин (политик), интервью владимира путина такеру карлсону
Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев запросил интервью с Байденом

12:12 18.02.2024 (обновлено: 13:13 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об интервью. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести недели".
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", - говорится в письме.
Ведущий заявил о необходимости продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону. В случае согласия американского президента разговор планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.
Ранее Дмитрий Киселев высоко оценил интервью президента России Владимира Путина, сказав, что оно войдет в историю журналистики. Американский журналист Такер Карлсон девятого февраля опубликовал его на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону на всех языках превысило миллиард, только в соцсети X и только на английском языке беседу российского лидера и американского журналиста посмотрели 180 миллионов раз. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону историческим и самым успешным в медийной истории.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью
Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию
 
Дмитрий КиселевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РИА НовостиСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ИнтервьюРоссияВладимир Путин (политик)Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
12:37Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
12:12Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
11:47Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Лента новостейМолния