https://crimea.ria.ru/20240214/putin-nazval-takera-karlsona-opasnym-chelovekom-1134954952.html

Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"

Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком" - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона "опасным человеком". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T23:46

2024-02-14T23:46

2024-02-14T23:51

владимир путин (политик)

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0a/1134854601_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_59ea5f9a7f0b32511a21c8fcf1e35965.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона "опасным человеком". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Глава государства пояснил, что он рассчитывал на острые вопросы от Карлсона, чтобы отвечать ему в том же духе, однако журналист избрал другую тактику."Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет себя вести агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. И не просто был к этому готов - я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Российский лидер также отметил, что Карлсон несколько раз пытался его прервать, "но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым"."Выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему я был бы готов", - сказал российский лидер.При этом президент, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью, позитивно оценил тот факт, что лидеры этих стран "смотрят и слушают" то, что он говорит, и поблагодарил американского журналиста за посредничество в таком диалоге."Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника", - заявил Путин."Насколько это было в конечном счете содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала - они должны сделать свой вывод", - заключил президент России.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Решение Карлсона взять интервью у российского лидера является "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. Бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок", считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, россия