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Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком" - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком" - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона "опасным человеком". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T23:46
2024-02-14T23:51
владимир путин (политик)
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона "опасным человеком". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Глава государства пояснил, что он рассчитывал на острые вопросы от Карлсона, чтобы отвечать ему в том же духе, однако журналист избрал другую тактику."Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет себя вести агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. И не просто был к этому готов - я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Российский лидер также отметил, что Карлсон несколько раз пытался его прервать, "но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым"."Выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему я был бы готов", - сказал российский лидер.При этом президент, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью, позитивно оценил тот факт, что лидеры этих стран "смотрят и слушают" то, что он говорит, и поблагодарил американского журналиста за посредничество в таком диалоге."Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника", - заявил Путин."Насколько это было в конечном счете содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала - они должны сделать свой вывод", - заключил президент России.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Решение Карлсона взять интервью у российского лидера является "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. Бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок", считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, россия
Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"

Путин рассказал о впечатлениях от интервью Такеру Карлсону

23:46 14.02.2024 (обновлено: 23:51 14.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона "опасным человеком". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Глава государства пояснил, что он рассчитывал на острые вопросы от Карлсона, чтобы отвечать ему в том же духе, однако журналист избрал другую тактику.
"Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет себя вести агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. И не просто был к этому готов - я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
Российский лидер также отметил, что Карлсон несколько раз пытался его прервать, "но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым".
"Выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему я был бы готов", - сказал российский лидер.
При этом президент, комментируя звучащие на Западе негативные оценки его интервью, позитивно оценил тот факт, что лидеры этих стран "смотрят и слушают" то, что он говорит, и поблагодарил американского журналиста за посредничество в таком диалоге.
"Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника", - заявил Путин.
"Насколько это было в конечном счете содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели и, может быть, читатели полученного материала - они должны сделать свой вывод", - заключил президент России.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.
В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
Решение Карлсона взять интервью у российского лидера является "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. Бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок", считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
 
Владимир Путин (политик)Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПолитикаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
23:46Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
22:58Главные новости Крыма: 14 февраля
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