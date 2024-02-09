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В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024
В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Произошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Так в Крыму оценили интервью российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T13:00
2024-02-09T13:03
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владимир путин (политик)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Произошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Так в Крыму оценили интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.Председатель крымского парламента также отметил, что в современном мире нет ни одного лидера, с которым Карлсон мог бы пообщаться в такой же манере. И добавил, что вне зависимости от планов журналиста, калейдоскоп сенсаций не получился. Диалог стал "презентацией лидера современного мира, главного архитектора нового миропорядка, более справедливого, стабильного и безопасного, чем нынешний, разваливающийся на глазах"."Что может противопоставить нашему лидеру коллективный Запад? Кто мог бы вести с Путиным равноправный, равновесный диалог? Пусть они сами об этом думают. У нас своих проблем и задач хватает. А как созреют к диалогу с нами — мы готовы их выслушать. Таково послание нашего лидера тем, кто обломал зубы, пытаясь победить нас на поле боя", – резюмировал Константинов.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил открытость президента России, который "готов говорить обо всем".Глава региона также постарался обозначить основной посыл президента Владимира Путина, что "все равно отношения между народами восстановятся". Хоть на это и потребуется много времени."Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить", - завершил он свое послание цитатой президента России.Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 70 миллионов пользователей.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что интервью президента России Владимира Путина способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное – историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОПутин: Россия пока не достигла целей СВО
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин (политик), такер карлсон, политика, крым, владимир константинов, михаил развожаев, мнения, сша, европа
В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В Крыму интервью Владимира Путина Такеру Карлсону назвали спокойным и откровенным диалогом

13:00 09.02.2024 (обновлено: 13:03 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Произошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Так в Крыму оценили интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Первое впечатление, которое, как известно, и самое верное, таково: произошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Никакого эпатажа, никакой погони за сенсациями, чего, возможно, многие ожидали. Но именно в этом убийственная сила этого общения", – написал в своем Telegram-канале спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Председатель крымского парламента также отметил, что в современном мире нет ни одного лидера, с которым Карлсон мог бы пообщаться в такой же манере. И добавил, что вне зависимости от планов журналиста, калейдоскоп сенсаций не получился. Диалог стал "презентацией лидера современного мира, главного архитектора нового миропорядка, более справедливого, стабильного и безопасного, чем нынешний, разваливающийся на глазах".
"Что может противопоставить нашему лидеру коллективный Запад? Кто мог бы вести с Путиным равноправный, равновесный диалог? Пусть они сами об этом думают. У нас своих проблем и задач хватает. А как созреют к диалогу с нами — мы готовы их выслушать. Таково послание нашего лидера тем, кто обломал зубы, пытаясь победить нас на поле боя", – резюмировал Константинов.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил открытость президента России, который "готов говорить обо всем".
"Без единой заметки в руках два часа. С фактами. Это было честно, мощно и сильно. Уверен, у многих простых американцев, как и сотен тысяч людей во всем мире откроются глаза на происходящее", – подчеркнул Развожаев.
Глава региона также постарался обозначить основной посыл президента Владимира Путина, что "все равно отношения между народами восстановятся". Хоть на это и потребуется много времени.
"Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить", - завершил он свое послание цитатой президента России.
Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 70 миллионов пользователей.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что интервью президента России Владимира Путина способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное – историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня.
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