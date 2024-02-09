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Путин: Россия пока не достигла целей СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Путин: Россия пока не достигла целей СВО
Путин: Россия пока не достигла целей СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Путин: Россия пока не достигла целей СВО
Россия пока не достигла целей спецоперации на Украине, потому что одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T06:43
2024-02-09T06:46
владимир путин (политик)
такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Россия пока не достигла целей спецоперации на Украине, потому что одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста."Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", - цитирует Путина РИА Новости.Российский президент рассказал, что Москва в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне."Вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин.Однако сразу после договоренностей и отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила их в помойку" и приготовилась к затяжному конфликту при поддержке США и их европейских сателлитов, отметил глава государства.Во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря 2023 года Владимир Путин в очередной раз заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции -денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Денацификация Украины требует времени и подготовки – мнениеРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнениеМир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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Путин: Россия пока не достигла целей СВО

Россия пока не достигла всех целей спецоперации на Украине - Путин

06:43 09.02.2024 (обновлено: 06:46 09.02.2024)
 
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Россия пока не достигла целей спецоперации на Украине, потому что одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста.
"Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", - цитирует Путина РИА Новости.
Российский президент рассказал, что Москва в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне.
"Вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин.
Однако сразу после договоренностей и отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила их в помойку" и приготовилась к затяжному конфликту при поддержке США и их европейских сателлитов, отметил глава государства.
Во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря 2023 года Владимир Путин в очередной раз заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции -денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса.
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6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.
В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
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