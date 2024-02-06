https://crimea.ria.ru/20240206/denatsifikatsiya-ukrainy-kadry-nado-gotovit-v-rossii-1134739664.html

Денацификация Украины: кадры надо готовить в России

Денацификация Украины: кадры надо готовить в России - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Денацификация Украины: кадры надо готовить в России

В России необходимо создавать структуры, которые займутся подготовкой кадров для денацификации Украины. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T18:57

2024-02-06T18:57

2024-02-06T18:57

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россия

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общество

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александр бедрицкий

сергей киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В России необходимо создавать структуры, которые займутся подготовкой кадров для денацификации Украины. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев.Он пояснил, что сознание людей на Украине на протяжении 30 лет подвергалось "тотальной нацистской пропаганде сначала в неявном, а потом и в явном виде", поэтому процесс денацификации освобожденных территорий требует серьезной подготовки.Для этой работы в России уже сейчас должны создаваться "соответствующие структуры, которые занимались бы подготовкой соответствующих кадров", считает он.В качестве примера можно позаимствовать опыт работы советских офицеров с немецкими военнопленными после Великой Отечественной войны, когда для них разрабатывались программы и организовывались определенные культурные мероприятия, отметил Киселев."Были специальные офицеры, специально созданные структуры, которые ежедневно работали с этой категорией", – напомнил он.Такая же работа проводилась и на территории Германии, занятой советскими войсками, при поддержке восточных немцев, "которые были нашими самыми верными союзниками", добавил он. При этом сегодня в этот процесс могут быть вовлечены и СМИ, подчеркнул политолог.Директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий отметил, что в соседнем государстве целое поколение выросло на пропаганде с антироссийскими лозунгами – это самое страшное, что произошло с 2014 до 2024 года, считает он."Для того, чтобы проводить денацификацию, нужно освобождение регионов. И здесь надо признать, что нужен переходный период, за который сознание украинцев будет плавно меняться в другую сторону. Это процесс, к сожалению, не быстрый, и он не исчерпывается специальной военной операцией", – заключил эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года.Читайте также на РИА Новости Крым:Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – экспертыЗеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурмПутин рассказал, когда закончится спецоперация

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украина, россия, в мире, политика, общество, мнения, александр бедрицкий, сергей киселев