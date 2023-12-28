https://crimea.ria.ru/20231228/zelenskiy-po-primeru-gitlera-v-germanii-sozdaet-na-ukraine-foklsshturm-1133840362.html

Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм

Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм

Киевский режим в своем стремлении призвать в рамках мобилизации еще 500 тысяч человек, включая еще более молодых людей и инвалидов, идет путем нацистской... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T07:00

2023-12-28T07:00

2023-12-28T07:56

мобилизация на украине

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

политика

украина

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский (президент украины)

общество

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Юрий Светов: Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фокльсштурм Юрий Светов: Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фокльсштурм audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим в своем стремлении призвать в рамках мобилизации еще 500 тысяч человек, включая еще более молодых людей и инвалидов, идет путем нацистской Германии на заключительном этапе Второй моровой войны, когда ставка Гитлера создала фольксштурм. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По его словам, несмотря на все то, что предпринимает киевский режим, и те дискуссии, которые идут в обществе относительно законопроекта о новой мобилизации, "Украина молчит" – разговоров о капитуляции нет. И хотя "какая-то часть активных людей бежит, остальные находятся там и, видимо, согласны, что ранее или поздно их призовут", отметил эксперт.По его мнению, это связано с тем, что украинское общество еще не готово осознать, что "уничтожение себя пора прекращать"."Если верить опросам общественного мнения, уровень поддержки Зеленского 63%. Поэтому в той или иной форме этот законопроект, я думаю, будет принят. Выхода иного у них нет. Потери украинской армии Сергей Шойгу озвучил, и речь идет о сотнях тысяч военнослужащих, причем обученных, подготовленных. А сейчас, видимо, принято такое решение – бросать всех. И это жуткое слово "мясные штурмы" – они, к сожалению, будут продолжаться", – считает Светов.Эксперт также отметил, что на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о намерении призвать до 500 тысяч украинцев по запросу военных, заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, опровергающего это, выглядит "достаточно странно"."Потому что далее он начинает рассуждать на тему, что защищать Украину, "воевать против русских" обязаны все жители страны, все население. То есть, он все-таки за то, чтобы был массовый призыв", – заметил политолог.Это доказывает и заявление Залужного о том, что не нужно считаться со справками, подтверждающими инвалидность, так как решать, годен ли человек к военной службе, должны военно-призывные комиссии, добавил он. При этом Светов отметил, что скептически относится к заявлениям о том, что на фронте у ВСУ "никого нет"."Я расцениваю их как некий информационный туман. По оценкам наших военных, группировка украинских войск на 2000-километровом фронте – 600 тысяч. Понятно, что нужна ротация, они даже говорят о демобилизации какой-то части, чего, естественно, не будет. Тем не менее, на фронте есть украинские солдаты, и бои носят ожесточенный характер. Нам предстоит еще борьба", – заключил эксперт.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал так называемую мобилизацию на Украине издевательством и "кошмаром, который трудно было представить" и который отражает истинное отношение Киева к собственному населению.В то же время украинский народ, по его мнению, не сможет противостоять происходящему, поскольку всех активистов здесь уничтожили, а остальных либо запугали до неспособности противиться любым издевательствам со стороны власти, либо уже "промыли мозги".Такого же мнения придерживается политолог Александр Шатилов, который считает, что украинское руководство не готово капитулировать, и ему придется подбрасывать все больше своих граждан, у которых еще присутствует "патриотический угар" в "топку войны". 25 декабря кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Документом снижается возраст подлежащих мобилизации украинцев с 27 до 25 лет, а для всех женщин и мужчин младше 25 лет вводится базовая военная служба. В армию намерены брать даже инвалидов III группы, а ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут пройти медкомиссию повторно. Германский фольксштурм был создан в соответствии с приказом ставки Гитлера на заключительном этапе Второй мировой войны – 25 сентября 1944 года. Документом предусматривалось создание отрядов "из всех способных нести оружие немецких мужчин" для обороны населенных пунктов и военных объектов в прифронтовой полосе в тот момент, когда советские войска на некоторых участках фронта стояли "вблизи германских границ или на них самих".Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки

https://crimea.ria.ru/20231227/ukraintsev-prevraschayut-v-rabov-mid-o-novykh-pravilakh-mobilizatsii-ot-kieva-1133838593.html

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мобилизация на украине, юрий светов, мнения, политика, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), общество