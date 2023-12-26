https://crimea.ria.ru/20231226/reshaet-ne-invalidnost-zaluzhnyy-podderzhal-mobilizatsiyu-kalek-v-vsu-1133828780.html

"Решает не инвалидность": Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ

"Решает не инвалидность": Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023

"Решает не инвалидность": Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ

Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T17:35

2023-12-26T17:35

2023-12-26T17:35

валерий залужный

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".По словам главкома ВСУ, в законодательстве необходимо сохранить только две категории граждан – годные или негодные к службе. От понятия "ограниченно годный" необходимо избавиться, считает он.Он также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще около 500 тысяч граждан."Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры. Военное командование делает запросы на боеприпасы, оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Мы осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены", - сказал главком.При этом он отказался разглашать конкретную цифру мобилизационного плана, которую установило командование, сославшись на военную тайну. Залужный лишь указал, что эта цифра "учитывает доукомплектование личного состава, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потенциальных потерь в следующем году".Мобилизационные планы УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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