https://crimea.ria.ru/20231226/bez-glaza-pochki-legkogo-kogo-ukraina-sobiraetsya-posylat-na-front-1133804429.html

Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт

Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт

Законопроект об изменении правил мобилизации, внесенный украинским кабмином в Верховную раду, предусматривает призыв в ряды ВСУ инвалидов III группы, то есть... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T11:47

2023-12-26T11:47

2023-12-26T11:55

украина

верховная рада украины

новости

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Законопроект об изменении правил мобилизации, внесенный украинским кабмином в Верховную раду, предусматривает призыв в ряды ВСУ инвалидов III группы, то есть людей без одного глаза или определенного внутреннего органа, а также карликов, глухих и граждан без одной стопы или кисти. Об этом пишут украинские СМИ.Так, согласно постановлению украинского правительства от 2015 года, III группа инвалидности присваивается при отсутствии одного глаза или слепоты на один глаз; параличе кисти; культи верхней конечности, бедра или голени; отсутствии пальцев; укорочении ноги на 7 сантиметров или более; отсутствии почки, легкого или мочевого пузыря.Также инвалидами III группы считаются карлики с ростом ниже 130 сантиметров (мужчины) и 120 сантиметров (женщины), а также люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.Помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с III группой инвалидности, также отсрочки не будет у украинских мужчин, чьи жены – инвалиды III группы.Во вторник кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)