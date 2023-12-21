https://crimea.ria.ru/20231221/v-evrope-budut-otlavlivat-ukraintsev-dlya-mobilizatsii--ekspert-1133706692.html

В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

Европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Тем более, что в... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T14:34

2023-12-21T14:34

2023-12-21T14:50

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алексей живов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Тем более, что в Европе граждане Украины в своей массе "сидят" на пособиях, создавая дополнительную нагрузку на бюджет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Алексей Живов.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны."Думаю, да. Европейцы вполне могут помогать отлавливать украинских мужчин. Вполне может случиться, что Германия и Франция просто начнут вылавливать у себя украинских мужчин и сразу отправлять их в свои же центры подготовки, которые у них развернуты", - сказал эксперт. И напомнил, что в Европе граждане Украины в своей массе "сидят" на пособиях, и сравнительно хорошо живут. Тогда как "Германия по бюджету не резиновая"."Есть некая математика войны, по которой можно просчитать будущие потери. Не просто так они (власти Украины – ред.) истерят по этому поводу. Они просчитали свои будущие потери и понимают, что еще месяц, два-три и все их фронты начнут рушиться, некому будет воевать с учетом текущих потерь. Теперь они отчаянно пытаются найти способ восполнить эти пробелы, ищут возможность загнать людей в армию", - считает Живов.По его словам, если Европа пойдет навстречу киевскому режиму, то мобилизация уехавших из страны украинцев станет реальностью."Кроме того, власти Украины вполне могут мобилизовать женщин и совершенно точно снизят мобилизационный порог для мужчин. Зеленский пойдет на любые жертвы для удержания своей власти", - подытожил политолог.Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.При этом, как заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, эффективность насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинцев сейчас близка к нулю.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой – мнениеЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей живов