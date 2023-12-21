Рейтинг@Mail.ru
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231221/kiev-nameren-mobilizovat-uekhavshikh-za-rubezh-ukraintsev--glava-minoborony-1133702101.html
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны
Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T12:31
2023-12-21T12:43
рустем умеров
новости
украина
мобилизация на украине
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/15/1133703860_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61c8e70031f9dff2869fd9f25dd018dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild.Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Что касается санкций в отношении уклонистов, этот вопрос, по словам Умерова, еще обсуждается.Глава минобороны Украины также добавил, что "защищать свою страну и служить своей стране – это не наказание, а честь".Министр отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.Накануне начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день из страны выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, из них около 150–200 человек выезжают в качестве волонтеров по системе "Шлях", также многие покидают страну как сопровождающие инвалидов.В августе этого года Институт демографии Национальной академии наук Украины опубликовал данные о том, что с начала специальной военной операции с Украины выехали порядка 5 млн человек, около 35% из них – мужчины. При этом в подсчетах не учитывались украинцы, которые уехали в Россию.Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/15/1133703860_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f8fd3e6b6443f8b4edf3161211337623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустем умеров, новости, украина, мобилизация на украине, минобороны украины
В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны

Министр обороны Украины Умеров заявил о планах мобилизовать уехавших за границу мужчин

12:31 21.12.2023 (обновлено: 12:43 21.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", – приводит РИА Новости слова руководителя ведомства.

Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Что касается санкций в отношении уклонистов, этот вопрос, по словам Умерова, еще обсуждается.
Глава минобороны Украины также добавил, что "защищать свою страну и служить своей стране – это не наказание, а честь".
Министр отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.
Накануне начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день из страны выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, из них около 150–200 человек выезжают в качестве волонтеров по системе "Шлях", также многие покидают страну как сопровождающие инвалидов.
В августе этого года Институт демографии Национальной академии наук Украины опубликовал данные о том, что с начала специальной военной операции с Украины выехали порядка 5 млн человек, около 35% из них – мужчины. При этом в подсчетах не учитывались украинцы, которые уехали в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ
На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
 
Рустем УмеровНовостиУкраинаМобилизация на УкраинеМинобороны Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"
14:41"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
14:34В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
14:20На Кубань идет снежный ураган – предупреждение МЧС
14:10При обстреле села в Брянской области ранен мужчина
13:56Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
13:42Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием
13:39Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов
13:23Армия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб
13:19Запад однозначно "кинет" Украину – Матвиенко
13:12Верховный суд РК оставил без изменения приговор по делу об убийстве
13:08Курорт Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года
13:06"Мастерская молодых талантов" прошла в рамках проекта "Таврида.АРТ"
12:45В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
12:31В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны
12:12Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм
11:58Ракета с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
11:49Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США
11:38В Крыму нашли африканскую чуму свиней
11:28В Минздраве Саратовской области сообщили о состоянии заболевших детей
Лента новостейМолния