https://crimea.ria.ru/20231221/kiev-nameren-mobilizovat-uekhavshikh-za-rubezh-ukraintsev--glava-minoborony-1133702101.html

В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны

В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны

Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T12:31

2023-12-21T12:31

2023-12-21T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild.Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Что касается санкций в отношении уклонистов, этот вопрос, по словам Умерова, еще обсуждается.Глава минобороны Украины также добавил, что "защищать свою страну и служить своей стране – это не наказание, а честь".Министр отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.Накануне начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день из страны выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, из них около 150–200 человек выезжают в качестве волонтеров по системе "Шлях", также многие покидают страну как сопровождающие инвалидов.В августе этого года Институт демографии Национальной академии наук Украины опубликовал данные о том, что с начала специальной военной операции с Украины выехали порядка 5 млн человек, около 35% из них – мужчины. При этом в подсчетах не учитывались украинцы, которые уехали в Россию.Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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