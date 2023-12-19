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Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Представители Генштаба ВСУ предложили Зеленскому одобрить дополнительную мобилизацию еще полумиллиона украинцев. Об этом украинский президент заявил в ходе... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T19:54

2023-12-19T19:54

2023-12-19T19:54

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

владимир зеленский (президент украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Представители Генштаба ВСУ предложили Зеленскому одобрить дополнительную мобилизацию еще полумиллиона украинцев. Об этом украинский президент заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации.На данный момент Зеленский такую инициативу не одобрил, ссылаясь на то, что это зависит от только от людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.В последние месяцы на Украине поэтапно расширяются категории граждан, подлежащих мобилизации. Так, 17 декабря стало известно, что в ВСУ будут призваны тюремные надзиратели и полицейские – сотрудников пенитенциарной службы собираются лишить права на отсрочку. Призывать также будут сотрудников Бюро экономической безопасности, кроме того, рассматривается вопрос о призыве на военную службу женщин. Планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, а также обязать женщин встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку.Российский военный эксперт Алексей Анпилогов оценил подобные действия как агонию киевского режима. По его словам, это не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но спровоцирует еще большую миграцию трудоспособного населения из страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ

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всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), украина, новости