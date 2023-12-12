https://crimea.ria.ru/20231212/poslednyaya-nadezhda-v-rade-predlozhili-uzakonit-molitvu-za-pobedu-vsu-1133479409.html
Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил узаконить ежедневную молитву за "победу ВСУ и освобождение всей территории... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T11:09
2023-12-12T11:09
2023-12-12T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил узаконить ежедневную молитву за "победу ВСУ и освобождение всей территории Украины". Соответствующий проект постановления внесен в Верховную раду.Документ является обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по замыслу авторов, должен официально объявить соответствующую "общенациональную ежедневную молитву".Объясняя свою инициативу в социальной сети, Мазурашу заявил, что такая молитва ранее "меняла ход истории" в других странах.В частности, по его словам, в 1940 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль учредил день национальной молитвы. "После этого через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", - указывает он.Кроме того, утверждает нардеп, в июне 1944 года президент США Франклин Делано Рузвельт "попросил своих соотечественников присоединиться к нему в молитве, когда американские войска высадились в Нормандии".Украинское контрнаступление началось 4 июня. В середине октября президент России Владимир Путин констатировал, что оно провалилось.По данным Минобороны России, с июня по ноябрь ВСУ потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения. Как отметил руководитель ведомства Сергей Шойгу, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.По его словам, российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУБорьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУЗеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, в мире, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
В Раде предложили узаконить ежедневную молитву за победу ВСУ и "освобождение" территорий
11:09 12.12.2023 (обновлено: 13:33 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил узаконить ежедневную молитву за "победу ВСУ и освобождение всей территории Украины". Соответствующий проект постановления внесен в Верховную раду.
Документ является обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по замыслу авторов, должен официально объявить соответствующую "общенациональную ежедневную молитву".
Объясняя свою инициативу в социальной сети, Мазурашу заявил, что такая молитва ранее "меняла ход истории" в других странах.
В частности, по его словам, в 1940 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль учредил день национальной молитвы. "После этого через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", - указывает он.
Кроме того, утверждает нардеп, в июне 1944 года президент США Франклин Делано Рузвельт "попросил своих соотечественников присоединиться к нему в молитве, когда американские войска высадились в Нормандии".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. В середине октября президент России Владимир Путин констатировал, что оно провалилось
.
По данным Минобороны России, с июня по ноябрь ВСУ потеряли более 125 тысяч боевиков
и 16 тысяч единиц различного вооружения. Как отметил руководитель ведомства Сергей Шойгу, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.
По его словам, российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.
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