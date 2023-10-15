https://crimea.ria.ru/20231015/putin-kontrnastuplenie-ukrainy-provalilos-1132101408.html
Путин: контрнаступление Украины провалилось
Путин: контрнаступление Украины провалилось - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Путин: контрнаступление Украины провалилось
Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T10:04
2023-10-15T10:04
2023-10-15T10:35
владимир путин (политик)
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин.Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции."Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона"."Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", — уточнил глава государства.Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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владимир путин (политик), новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости
Путин: контрнаступление Украины провалилось
Путин: контрнаступление Украины провалилось, на отдельных участках готовят новые операции
10:04 15.10.2023 (обновлено: 10:35 15.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции.
"Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.
По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона".
"И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул он, отметив, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления.
"Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", — уточнил глава государства.
Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.
На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.