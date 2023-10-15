Рейтинг@Mail.ru
Путин: контрнаступление Украины провалилось - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231015/putin-kontrnastuplenie-ukrainy-provalilos-1132101408.html
Путин: контрнаступление Украины провалилось
Путин: контрнаступление Украины провалилось - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Путин: контрнаступление Украины провалилось
Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T10:04
2023-10-15T10:35
владимир путин (политик)
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132006249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5b51dc30241d7669ff49ed6dedd4de4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин.Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции."Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона"."Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", — уточнил глава государства.Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://crimea.ria.ru/20231005/putin-nazval-poteri-vsu-s-nachala-kontrnastupa-1131882073.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132006249_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f07c2101e4ca6afa7c0d739767ccfbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости
Путин: контрнаступление Украины провалилось

Путин: контрнаступление Украины провалилось, на отдельных участках готовят новые операции

10:04 15.10.2023 (обновлено: 10:35 15.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Контрнаступление Украины провалилось полностью, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия соответствующим образом реагирует, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции.
"Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.
По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона".
"И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул он, отметив, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления.
"Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", — уточнил глава государства.
Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.
На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Солдаты ВСУ
5 октября, 18:19
Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
 
Владимир Путин (политик)Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов
12:24Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
12:09Как работает Керченская переправа в воскресенье
11:52Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
11:47Немецкая община Крыма поддержала план Шредера по Украине
11:33Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
10:53Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
10:04Путин: контрнаступление Украины провалилось
09:38Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента
09:02Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:47Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму
08:33Белое золото: в Крыму завершается уборка риса
08:11В Евпатории прекращает работу трамвайный маршрут
07:33Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
07:26Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане
07:10Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
23:56Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
23:33Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Лента новостейМолния