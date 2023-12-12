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Новый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУ
Новый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Новый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУ
Пентагон собирается направить в Киев высокопоставленного военного для проведения консультаций и выработки новой стратегии военных действий. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T09:00
2023-12-12T09:00
2023-12-12T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Пентагон собирается направить в Киев высокопоставленного военного для проведения консультаций и выработки новой стратегии военных действий. Об этом со ссылкой на NYT пишет РИА Новости.По данным издания, новый подход стал необходимостью после провального "контрнаступления" украинских войск.Для этой цели в Киев будет направлен генерал-лейтенант Антонио Агуто. Он проведет на Украине длительное время и сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы, заявляет американское СМИ.Авторы материала утверждают, что стратегия должна быть сформирована в следующем месяце. Также отмечается, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.По словам американских чиновников, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть. Они считают, что ВСУ необходимо "сосредоточиться на удержании оставшихся под контролем Киева территорий", в то время как украинская сторона хочет перейти в наступление с земли, либо с применением оружия большой дальности, в надежде привлечь внимание всего мира.6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49. Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проигрывает не только на поле боя - аналитикиКак долго США будут помогать УкраинеУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
https://crimea.ria.ru/20231212/chto-zhdet-oruzhie-ssha-na-pole-boya---otvet-zampostpreda-rf-v-oon-1133477190.html
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Новый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУ
США настаивают на выработке новой военной стратегии для ВСУ - СМИ
09:00 12.12.2023 (обновлено: 09:03 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Пентагон собирается направить в Киев высокопоставленного военного для проведения консультаций и выработки новой стратегии военных действий. Об этом со ссылкой на NYT пишет РИА Новости.
По данным издания, новый подход стал необходимостью после провального "контрнаступления" украинских войск.
"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", - пишет издание.
Для этой цели в Киев будет направлен генерал-лейтенант Антонио Агуто. Он проведет на Украине длительное время и сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы, заявляет американское СМИ.
Авторы материала утверждают, что стратегия должна быть сформирована в следующем месяце. Также отмечается, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.
По словам американских чиновников, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть. Они считают, что ВСУ необходимо "сосредоточиться на удержании оставшихся под контролем Киева территорий", в то время как украинская сторона хочет перейти в наступление с земли, либо с применением оружия большой дальности, в надежде привлечь внимание всего мира.
6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине
, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49. Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева
, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.
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