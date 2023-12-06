Рейтинг@Mail.ru
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/ukraina-proigryvaet-ne-tolko-na-pole-boya---analitiki-1133335997.html
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики
Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T08:59
2023-12-06T09:03
украина
сша
европейский союз
политика
новости
мнения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768975_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_70a4f8a9ddac045b9f265b0b837284ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению пришли аналитики Axios Закари Басу и Стеф Кайт.Более того, по мнению обозревателей, Украину в будущем ожидает экзистенциальный кризис.Авторы статьи отмечают, что обещание альянса поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" находится под угрозой срыва из-за очередного витка конфликта на Ближнем Востоке, - конгресс США не способен договориться о выделении помощи двум странам.В Европе также начались бюджетные споры, которые ставят под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, замечают авторы.Аналитики пришли к выводу, что отсутствие военного результата на фронте со стороны ВСУ вкупе с дипломатическими неудачами благоприятствует целям Российской Федерации.По мнению гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, поскольку в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе.Как считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы коллективный Запад, прежде всего США, не помогали киевскому режиму. Штаты осознают свою ошибку позже, но пока их поддержка Зеленскому продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария не станет поставлять бронетехнику УкраинеКак долго США будут помогать УкраинеЗеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768975_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c79b531870336faaa3af1d3bbfc1f6a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, европейский союз, политика, новости, мнения, в мире
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики

Киев проигрывает в зоне СВО и теряет поддержку Запада

08:59 06.12.2023 (обновлено: 09:03 06.12.2023)
 
© AP Photo Bram JanssenУкраинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана
Украинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo Bram Janssen
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению пришли аналитики Axios Закари Басу и Стеф Кайт.
"На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины зашли в тупик", - говорится в тексте.
Более того, по мнению обозревателей, Украину в будущем ожидает экзистенциальный кризис.
Авторы статьи отмечают, что обещание альянса поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" находится под угрозой срыва из-за очередного витка конфликта на Ближнем Востоке, - конгресс США не способен договориться о выделении помощи двум странам.
В Европе также начались бюджетные споры, которые ставят под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, замечают авторы.
Аналитики пришли к выводу, что отсутствие военного результата на фронте со стороны ВСУ вкупе с дипломатическими неудачами благоприятствует целям Российской Федерации.
"Расчет президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается", — резюмируют авторы.
По мнению гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, поскольку в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе.
Как считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы коллективный Запад, прежде всего США, не помогали киевскому режиму. Штаты осознают свою ошибку позже, но пока их поддержка Зеленскому продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
Как долго США будут помогать Украине
Зеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США
 
УкраинаСШАЕвропейский СоюзПолитикаНовостиМненияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Восстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
10:58Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму
10:24В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей
10:21Работа по ликвидации ЧС - прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"
10:01Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
09:33Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
08:59Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики
08:27Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США
08:11Крымский мост: обстановка на утро среды
07:58Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
07:40В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение
07:02В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
06:36Как долго США будут помогать Украине
06:03В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
00:01Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:20Главное за день: 5 декабря
23:09Ситуация у Крымского моста во вторник вечером
23:02Зеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США
22:51Главные новости Крыма: 5 декабря
Лента новостейМолния