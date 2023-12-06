Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики
Киев проигрывает в зоне СВО и теряет поддержку Запада
08:59 06.12.2023 (обновлено: 09:03 06.12.2023)
© AP Photo Bram JanssenУкраинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана
© AP Photo Bram Janssen
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению пришли аналитики Axios Закари Басу и Стеф Кайт.
"На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины зашли в тупик", - говорится в тексте.
Более того, по мнению обозревателей, Украину в будущем ожидает экзистенциальный кризис.
Авторы статьи отмечают, что обещание альянса поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" находится под угрозой срыва из-за очередного витка конфликта на Ближнем Востоке, - конгресс США не способен договориться о выделении помощи двум странам.
В Европе также начались бюджетные споры, которые ставят под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, замечают авторы.
Аналитики пришли к выводу, что отсутствие военного результата на фронте со стороны ВСУ вкупе с дипломатическими неудачами благоприятствует целям Российской Федерации.
"Расчет президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается", — резюмируют авторы.
По мнению гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, поскольку в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе.
Как считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы коллективный Запад, прежде всего США, не помогали киевскому режиму. Штаты осознают свою ошибку позже, но пока их поддержка Зеленскому продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.
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