https://crimea.ria.ru/20231206/ukraina-proigryvaet-ne-tolko-na-pole-boya---analitiki-1133335997.html

Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики

Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики

Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T08:59

2023-12-06T08:59

2023-12-06T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации сразу по трем направлениям: на фронте в зоне СВО, в конгрессе США, в также в европейских столицах. К такому мнению пришли аналитики Axios Закари Басу и Стеф Кайт.Более того, по мнению обозревателей, Украину в будущем ожидает экзистенциальный кризис.Авторы статьи отмечают, что обещание альянса поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" находится под угрозой срыва из-за очередного витка конфликта на Ближнем Востоке, - конгресс США не способен договориться о выделении помощи двум странам.В Европе также начались бюджетные споры, которые ставят под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, замечают авторы.Аналитики пришли к выводу, что отсутствие военного результата на фронте со стороны ВСУ вкупе с дипломатическими неудачами благоприятствует целям Российской Федерации.По мнению гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, поскольку в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе.Как считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы коллективный Запад, прежде всего США, не помогали киевскому режиму. Штаты осознают свою ошибку позже, но пока их поддержка Зеленскому продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария не станет поставлять бронетехнику УкраинеКак долго США будут помогать УкраинеЗеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, европейский союз, политика, новости, мнения, в мире