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Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
Помощь киевскому режиму будет согласована Сенатом США уже к концу года или же в начале следующего, однако к моменту ее получения ситуация на фронтах может... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T12:21
2023-12-07T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Помощь киевскому режиму будет согласована Сенатом США уже к концу года или же в начале следующего, однако к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразили военные эксперты.Законопроект о выделении денег Киеву, Израилю и Тайваню не прошел голосование в Сенате США 6 декабря. Таким образом, верхняя палата Конгресса пока не может рассмотреть запрос по существу и утвердить его. Бюджетная борьбаПо его мнению, пакет помощи киевскому режиму в итоге может быть сильно урезан в объемах, однако полностью от поддержки киевского режима Вашингтон не откажется."Никто в США не говорит о том, что нужно вообще прекратить помощь Украине. Говорят урезать, пересмотреть объемы, но в целом там ни один политик не может выступить с таким заявлением, поскольку для США это означало бы признать свое поражение. Просто у них сейчас идет борьба по бюджету", - говорит Ищенко.Драки не будетКак поясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, бюджетная борьба в Вашингтоне идет даже не по вопросу помощи Украине, Израилю и Тайваню. Серьезные проблемы есть на мексиканской границе - речь о вопросах миграции.Эксперты сходятся во мнении, что пока для Украины ничего не меняется, запасы вооружений еще есть. При этом констатируют, что ВСУ находятся в тяжелом положении, и сколько еще сможет продержаться киевский режим, прогнозировать трудно: поздно может быть даже при "лучшем" для Киева раскладе - если помощь поступит в конце февраля. С другой стороны, режим Зеленского может продержаться дольше и еще на какое-то время оттянуть момент неизбежной капитуляции — на крови простых украинцев, которых массово бросают в бои, невзирая на возраст, пол, состояние здоровья и уровень подготовки.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США ранее заявляла, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.4 декабря глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что у Америки заканчиваются деньги на поддержку Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник также подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Он призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Читайте также на РАИ Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеЗеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
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украина, сша, поставки западного оружия украине, в мире, мнения, владимир брутер, ростислав ищенко, политика
Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву

Отказ в помощи Киеву для США будет равносильно поражению - эксперты

12:21 07.12.2023 (обновлено: 12:42 07.12.2023)
 
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Помощь киевскому режиму будет согласована Сенатом США уже к концу года или же в начале следующего, однако к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым выразили военные эксперты.
Законопроект о выделении денег Киеву, Израилю и Тайваню не прошел голосование в Сенате США 6 декабря. Таким образом, верхняя палата Конгресса пока не может рассмотреть запрос по существу и утвердить его.

Бюджетная борьба

"Пакет помощи в итоге согласуют, просто это может произойти для Украины слишком поздно. На сегодняшний день у них есть время до 25 декабря, чтобы согласовать помощь. Если в этом году согласуют, то с начала февраля Украина начнет получать реальную помощь техникой и снарядами. Если нет, тогда они будут согласовывать его во второй половине января 2024 года, а это значит, что Украина начнет получать помощь не раньше конца марта", - поясняет политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, пакет помощи киевскому режиму в итоге может быть сильно урезан в объемах, однако полностью от поддержки киевского режима Вашингтон не откажется.
"Никто в США не говорит о том, что нужно вообще прекратить помощь Украине. Говорят урезать, пересмотреть объемы, но в целом там ни один политик не может выступить с таким заявлением, поскольку для США это означало бы признать свое поражение. Просто у них сейчас идет борьба по бюджету", - говорит Ищенко.

Драки не будет

Как поясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, бюджетная борьба в Вашингтоне идет даже не по вопросу помощи Украине, Израилю и Тайваню. Серьезные проблемы есть на мексиканской границе - речь о вопросах миграции.
"Республиканцы требуют увязать помощь Украине с решением по строительству стены на мексиканской границе. Пока демократическая партия не пойдет на соответствующие торги, республиканцы блокируют вообще весь бюджет. Но в итоге они договорятся - драки не будет", - считает Брутер.
Эксперты сходятся во мнении, что пока для Украины ничего не меняется, запасы вооружений еще есть. При этом констатируют, что ВСУ находятся в тяжелом положении, и сколько еще сможет продержаться киевский режим, прогнозировать трудно: поздно может быть даже при "лучшем" для Киева раскладе - если помощь поступит в конце февраля. С другой стороны, режим Зеленского может продержаться дольше и еще на какое-то время оттянуть момент неизбежной капитуляции — на крови простых украинцев, которых массово бросают в бои, невзирая на возраст, пол, состояние здоровья и уровень подготовки.
Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в Сенате США ранее заявляла, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.
4 декабря глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что у Америки заканчиваются деньги на поддержку Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник также подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Он призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.
Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
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