https://crimea.ria.ru/20231204/borba-na-vyzhivanie-na-ukraine-ischut-vinovnogo-za-proval-nastupleniya-vsu-1133290085.html

Борьба на выживание: на Украине ищут виновного за провал наступления ВСУ

Борьба на выживание: на Украине ищут виновного за провал наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Борьба на выживание: на Украине ищут виновного за провал наступления ВСУ

На фоне провалов ВСУ и трудной экономической ситуации внутри страны в Киеве развернулась очевидная борьба за выживание. Итог которой предугадать непросто,... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T13:19

2023-12-04T13:19

2023-12-04T13:19

эксклюзивы риа новости крым

мнения

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

алексей мухин

андрей манойло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. На фоне провалов ВСУ и трудной экономической ситуации внутри страны в Киеве развернулась очевидная борьба за выживание. Итог которой предугадать непросто, однако он в любом случае будет зависеть от решений Вашингтона, который управляет всеми процессами на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты-политологи.Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten назвал снижение рейтинга Зеленского "расплатой за допущенные ошибки". Он также согласился со словами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о "тупиковой" ситуации на фронте.Борьба за выживание"Заявление Кличко – очередная составляющая общевидовой борьбы на выживание. Кому-то надо ответить за провал контрнаступления и общую ситуацию на Украине. Сейчас идет поиск виноватого. Все указывают друг на друга. Победит, скорее всего, тот, кто сможет организовать диктатуру", – считает генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.По его мнению, пока делать прогнозы трудно. Однако шаткое положение Зеленского и его страх не только потерять власть, но и жизнь, заставляют украинского президента идти на жесткие шаги. В этой связи "ставка" Кличко может "не сыграть".Американская играДоктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, в свою очередь, считает, что вся эта игра с самого начала инициирована Западом."Выяснения отношений Зеленского и Залужного, и все разговоры и заявления вокруг этой ситуации, которые в основном происходят в СМИ, кажутся несколько наигранными. Для американцев это очень привычный прием, чтобы удержать в руках марионетку. Когда марионетка начинает излишне верить в себя, ее нужно ставить на место", – говорит Манойло.После начала вооруженного конфликта на Украине Зеленский вышел за рамки поведения, приемлемого для США, начал перекрикивать на международных площадках своих хозяев, для которых это недопустимо, продолжает эксперт.При этом политологи сходятся во мнении по поводу намерений Вашингтона продолжать украинский конфликт до последнего украинца, невзирая на интересы самой Украины. Как бы не развернулась борьба внутри страны, все ее сегодняшние участники продолжат действовать в интересах Запада и в своих личных интересах, абсолютно игнорируя критическое положение страны, которой стремятся "руководить".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский боится заговораУкраина протестует: грозит ли стране гражданская войнаКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, алексей мухин, андрей манойло