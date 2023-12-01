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Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией
Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией с наступлением зимы, которая "осложнит боевые... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T09:56
2023-12-01T09:56
украина
владимир зеленский (президент украины)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией с наступлением зимы, которая "осложнит боевые действия" для ВСУ.При этом Зеленский утверждает, что он доволен действиями украинских войск, которые "не отступают". Он также назвал Вооруженные силы России "второй сильнейшей армией мира", но не уточнил, какая армия, по его мнению, является первой.По его словам, ВСУ несут потери, а Запад не удовлетворяет запросы Киева по поводу поставки вооружений."Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться", – отметил украинский лидер.Накануне Зеленский заявил, что Украина намерена построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны, включая направления Авдеевки, Марьински, Купянска и Красного Лимана, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.Украинское контрнаступление началось 4 июня. В середине октября президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление провалилось.По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, неся тяжелые потери. При этом российские подразделения в зоне СВО продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.В середине ноября Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвохУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУЗапад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, владимир зеленский (президент украины), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, в мире
Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией

Зеленский: конфликт с Россией вступил в новую фазу с наступлением зимы

09:56 01.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией с наступлением зимы, которая "осложнит боевые действия" для ВСУ.
"Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск", – приводит его слова РИА Новости.
При этом Зеленский утверждает, что он доволен действиями украинских войск, которые "не отступают". Он также назвал Вооруженные силы России "второй сильнейшей армией мира", но не уточнил, какая армия, по его мнению, является первой.
По его словам, ВСУ несут потери, а Запад не удовлетворяет запросы Киева по поводу поставки вооружений.
"Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться", – отметил украинский лидер.
Накануне Зеленский заявил, что Украина намерена построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны, включая направления Авдеевки, Марьински, Купянска и Красного Лимана, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. В середине октября президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление провалилось.
По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, неся тяжелые потери. При этом российские подразделения в зоне СВО продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.
В середине ноября Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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