https://crimea.ria.ru/20231201/zelenskiy-zayavil-o-nachale-novoy-fazy-konflikta-s-rossiey-1133236879.html

Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией

Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией с наступлением зимы, которая "осложнит боевые... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T09:56

2023-12-01T09:56

2023-12-01T09:56

украина

владимир зеленский (президент украины)

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией с наступлением зимы, которая "осложнит боевые действия" для ВСУ.При этом Зеленский утверждает, что он доволен действиями украинских войск, которые "не отступают". Он также назвал Вооруженные силы России "второй сильнейшей армией мира", но не уточнил, какая армия, по его мнению, является первой.По его словам, ВСУ несут потери, а Запад не удовлетворяет запросы Киева по поводу поставки вооружений."Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться", – отметил украинский лидер.Накануне Зеленский заявил, что Украина намерена построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны, включая направления Авдеевки, Марьински, Купянска и Красного Лимана, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.Украинское контрнаступление началось 4 июня. В середине октября президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление провалилось.По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак российских боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, неся тяжелые потери. При этом российские подразделения в зоне СВО продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.В середине ноября Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвохУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУЗапад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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