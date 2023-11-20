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Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
Украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах. Об... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T12:10
2023-11-20T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian."Альтернативным вариантом", по его мнению, могло бы стать "соглашение о прекращении огня, чтобы провести большие реформы, стать членом НАТО и ЕС". При этом, считает Омелян, в будущем Украина может "вернуть" Крым и Донбасс после того, как "Россия развалится".При этом авторы статьи отмечают, что украинский оптимизм полугодовой давности по поводу "поражения России и возвращения утраченных территорий", начал угасать.Этому способствуют провал контрнаступления ВСУ, трудности с мобилизацией новобранцев, отвлечение внимания от Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке, уменьшение объемов военных поставок Киеву.Кроме того, отмечают британские журналисты, в западных столицах растет "усталость от Украины", а в США надвигается перспектива возвращения в президентское кресло Дональда Трампа, что может подорвать поддержку со стороны крупнейшего союзника Киева.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев считает, что сегодня США на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву пытаются снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери Вашингтона и провести линию на заморозку конфликта. Российской стороне, по мнению эксперта, нельзя вестись на эту "обманку". Политолог считает, что российским войскам необходимо продолжать активные действия на фронте, чтобы по их результатам добиться и дипломатических успехов.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновУдары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей УкраиныЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html
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РИА Новости Крым
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Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ

Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма и Донбасса – капитан ВСУ Омелян

12:10 20.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian.
"Выбор очень прост. Если мы готовы отдать еще 300 тысяч или 500 тысяч жизней украинских солдат, чтобы захватить Крым и освободить Донбасс, и если мы получим нужное количество танков и (самолетов) F-16 с Запада, мы сможем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысячи человек, готовых погибнуть, и я не вижу готовности Запада отправить те типы и то количество оружия, которое нам нужно", – сказал Омелян.
"Альтернативным вариантом", по его мнению, могло бы стать "соглашение о прекращении огня, чтобы провести большие реформы, стать членом НАТО и ЕС". При этом, считает Омелян, в будущем Украина может "вернуть" Крым и Донбасс после того, как "Россия развалится".
При этом авторы статьи отмечают, что украинский оптимизм полугодовой давности по поводу "поражения России и возвращения утраченных территорий", начал угасать.
Этому способствуют провал контрнаступления ВСУ, трудности с мобилизацией новобранцев, отвлечение внимания от Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке, уменьшение объемов военных поставок Киеву.
Кроме того, отмечают британские журналисты, в западных столицах растет "усталость от Украины", а в США надвигается перспектива возвращения в президентское кресло Дональда Трампа, что может подорвать поддержку со стороны крупнейшего союзника Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев считает, что сегодня США на фоне подготовки к выборам и сокращения военной помощи Киеву пытаются снизить накал страстей, уменьшить репутационные потери Вашингтона и провести линию на заморозку конфликта. Российской стороне, по мнению эксперта, нельзя вестись на эту "обманку". Политолог считает, что российским войскам необходимо продолжать активные действия на фронте, чтобы по их результатам добиться и дипломатических успехов.
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