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Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T10:24
2023-11-18T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.По его мнению, Киев идет на это, "чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью". Однако подобные атаки только укрепляют единство крымчан."Это увеличивает любовь крымчан к Родине, к России и единство жителей полуострова", – заявил Сель.Делегация общественников из Турции прибыла с визитом в Крым, в Симферополь, и уже посетила Ялту, где приняла участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. Как раз в это время ВСУ несколько раз попытались атаковать полуостров, в том числе ракетами "Нептун" и при помощи семи безэкипажных катеров и десанта на быстроходном катере типа "Виллард". Ранее Унвер Сель высказался относительно специальный военной операции России на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиТри беспилотника перехвачены над Крымом
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РИА Новости Крым
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96
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крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, новости сво, турция, унвер сель, мнения, новости
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

Удары ВСУ по Крыму являются провокацией проигравшей Украины – турецкий общественник

10:24 18.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.
"Атаки Украины на Крым – это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым", – цитирует Унвера Селя РИА Новости.
По его мнению, Киев идет на это, "чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью". Однако подобные атаки только укрепляют единство крымчан.
"Это увеличивает любовь крымчан к Родине, к России и единство жителей полуострова", – заявил Сель.
Делегация общественников из Турции прибыла с визитом в Крым, в Симферополь, и уже посетила Ялту, где приняла участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. Как раз в это время ВСУ несколько раз попытались атаковать полуостров, в том числе ракетами "Нептун" и при помощи семи безэкипажных катеров и десанта на быстроходном катере типа "Виллард".
Ранее Унвер Сель высказался относительно специальный военной операции России на Украине.
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