https://crimea.ria.ru/20231118/udary-vsu-po-krymu-v-turtsii-nazvali-provokatsiey-proigravshey-ukrainy-1132875830.html
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T10:24
2023-11-18T10:24
2023-11-18T10:24
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
украина
новости сво
турция
унвер сель
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132622900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8529f09e2e1f8812614d969a51a1f7f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.По его мнению, Киев идет на это, "чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью". Однако подобные атаки только укрепляют единство крымчан."Это увеличивает любовь крымчан к Родине, к России и единство жителей полуострова", – заявил Сель.Делегация общественников из Турции прибыла с визитом в Крым, в Симферополь, и уже посетила Ялту, где приняла участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. Как раз в это время ВСУ несколько раз попытались атаковать полуостров, в том числе ракетами "Нептун" и при помощи семи безэкипажных катеров и десанта на быстроходном катере типа "Виллард". Ранее Унвер Сель высказался относительно специальный военной операции России на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиТри беспилотника перехвачены над Крымом
крым
украина
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132622900_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92f252b639aaa14f0727aea0abbe264a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, новости сво, турция, унвер сель, мнения, новости
Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
Удары ВСУ по Крыму являются провокацией проигравшей Украины – турецкий общественник