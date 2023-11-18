https://crimea.ria.ru/20231118/udary-vsu-po-krymu-v-turtsii-nazvali-provokatsiey-proigravshey-ukrainy-1132875830.html

Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T10:24

2023-11-18T10:24

2023-11-18T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Крыму – это провокация Украины, которая уже проиграл конфликт России. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.По его мнению, Киев идет на это, "чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью". Однако подобные атаки только укрепляют единство крымчан."Это увеличивает любовь крымчан к Родине, к России и единство жителей полуострова", – заявил Сель.Делегация общественников из Турции прибыла с визитом в Крым, в Симферополь, и уже посетила Ялту, где приняла участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. Как раз в это время ВСУ несколько раз попытались атаковать полуостров, в том числе ракетами "Нептун" и при помощи семи безэкипажных катеров и десанта на быстроходном катере типа "Виллард". Ранее Унвер Сель высказался относительно специальный военной операции России на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиТри беспилотника перехвачены над Крымом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, новости сво, турция, унвер сель, мнения, новости