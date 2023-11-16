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Три беспилотника перехвачены над Крымом - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Три беспилотника перехвачены над Крымом
Три беспилотника перехвачены над Крымом - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Три беспилотника перехвачены над Крымом
В ночь на четверг киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T07:42
2023-11-16T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три - на подлете к Крыму.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым в истории: секреты, факты, фото, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, вооруженные силы россии, новости крыма
Три беспилотника перехвачены над Крымом

Российские ПВО перехватили три беспилотника над Черным морем у берегов Крыма

07:42 16.11.2023 (обновлено: 07:54 16.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три - на подлете к Крыму.
"Ночью 16 ноября еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников.
В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.
4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
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