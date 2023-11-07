https://crimea.ria.ru/20231107/v-sevastopole-otrabotala-pvo-oblomki-bespilotnika-upali-na-kryshu-doma-1132607866.html
В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома
В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома
Утром во вторник российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома, сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T05:35
2023-11-07T05:35
2023-11-07T06:15
михаил развожаев
севастополь
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в результате падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Все службы работают в штатном режиме и продолжают контроль обстановки, подчеркнул губернатор.Также он сообщил, что, по предварительным данным, над акваторией было сбито пять БПЛА.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома
Развожаев: в Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома
05:35 07.11.2023 (обновлено: 06:15 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы, обломки от одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Развожаева, в результате падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
Все службы работают в штатном режиме и продолжают контроль обстановки, подчеркнул губернатор.
Также он сообщил, что, по предварительным данным, над акваторией было сбито пять БПЛА.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала
на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили
шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить
.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.