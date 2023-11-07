https://crimea.ria.ru/20231107/v-sevastopole-otrabotala-pvo-oblomki-bespilotnika-upali-na-kryshu-doma-1132607866.html

В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома

В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома

Утром во вторник российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома, сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T05:35

2023-11-07T05:35

2023-11-07T06:15

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в результате падения обломков возникло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Все службы работают в штатном режиме и продолжают контроль обстановки, подчеркнул губернатор.Также он сообщил, что, по предварительным данным, над акваторией было сбито пять БПЛА.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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