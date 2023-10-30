https://crimea.ria.ru/20231030/nad-krymom-sbity-8-raket-storm-shadow--minoborony-1132415149.html

Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны

Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T13:53

2023-10-30T13:53

2023-10-30T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает Минобороны РФ.В понедельник в Севастополе около 12:20 была объявлена воздушная тревога. В городе было временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в регионе работают системы ПВО. Впоследствии градоначальник уточнил, что над Севастополем сбиты две воздушные цели. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.Как сообщалось, рано утром 30 октября внешний рейд Севастополя был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте – что происходитВ Севастополе работает ПВОВ Севастополе объявили воздушную тревогу

https://crimea.ria.ru/20231030/dym-v-sevastopolskoy-bukhte--chto-proiskhodit-1132413182.html

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