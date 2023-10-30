Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны
Российские силы ПВО сбили над Крымом 8 ракет Storm Shadow – Минобороны
13:53 30.10.2023 (обновлено: 14:32 30.10.2023)
© BEN STANSALL / AFPРакета MBDA Storm Shadow/Scalp
© BEN STANSALL / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает Минобороны РФ.
"30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", - говорится в сообщении.
В понедельник в Севастополе около 12:20 была объявлена воздушная тревога. В городе было временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в регионе работают системы ПВО. Впоследствии градоначальник уточнил, что над Севастополем сбиты две воздушные цели. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.
Как сообщалось, рано утром 30 октября внешний рейд Севастополя был атакован двумя беспилотными катерами.
А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.
А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
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