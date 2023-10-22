https://crimea.ria.ru/20231022/leteli-na-krym-nad-genicheskom-sbity-tri-rakety-1132251240.html

Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты

Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты

Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T18:14

2023-10-22T18:14

2023-10-22T18:18

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

происшествия

общество

вооруженные силы россии

пво

новости крыма

геническ

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.20 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету над Севастополем в районе поселка Любимовка. 18 октября вечером киевский режим предпринял попытку атаковать Крым переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. По данным Минобороны РФ, обе воздушные цели были перехвачены. Фрагменты украинских ракет упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбита ракетаРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяПод Севастополем сбита ракета – боевая часть сдетонировала на земле

крым

геническ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, общество, вооруженные силы россии, пво, новости крыма, геническ, херсонская область, владимир сальдо