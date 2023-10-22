https://crimea.ria.ru/20231022/leteli-na-krym-nad-genicheskom-sbity-tri-rakety-1132251240.html
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T18:14
2023-10-22T18:14
2023-10-22T18:18
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
происшествия
общество
вооруженные силы россии
пво
новости крыма
геническ
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.20 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету над Севастополем в районе поселка Любимовка. 18 октября вечером киевский режим предпринял попытку атаковать Крым переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. По данным Минобороны РФ, обе воздушные цели были перехвачены. Фрагменты украинских ракет упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбита ракетаРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяПод Севастополем сбита ракета – боевая часть сдетонировала на земле
крым
геническ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_30cf1bd6190cfa689c76ac119778c393.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, общество, вооруженные силы россии, пво, новости крыма, геническ, херсонская область, владимир сальдо
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
Три летевшие в сторону Крыма украинские ракеты сбиты над Геническом - Сальдо
18:14 22.10.2023 (обновлено: 18:18 22.10.2023)