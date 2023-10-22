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Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T18:14
2023-10-22T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.20 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету над Севастополем в районе поселка Любимовка. 18 октября вечером киевский режим предпринял попытку атаковать Крым переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. По данным Минобороны РФ, обе воздушные цели были перехвачены. Фрагменты украинских ракет упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбита ракетаРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититьсяПод Севастополем сбита ракета – боевая часть сдетонировала на земле
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, общество, вооруженные силы россии, пво, новости крыма, геническ, херсонская область, владимир сальдо
Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты

Три летевшие в сторону Крыма украинские ракеты сбиты над Геническом - Сальдо

18:14 22.10.2023 (обновлено: 18:18 22.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана", - написал он в своем Telegram-канале.
Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.
20 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету над Севастополем в районе поселка Любимовка. 18 октября вечером киевский режим предпринял попытку атаковать Крым переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. По данным Минобороны РФ, обе воздушные цели были перехвачены. Фрагменты украинских ракет упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияОбществоВооруженные силы РоссииПВОНовости КрымаГеническХерсонская областьВладимир Сальдо
 
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