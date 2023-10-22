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Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T16:35
2023-10-22T16:35
2023-10-22T16:41
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, а Крымский мост временно закрыли для движения транспорта.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, новости крыма
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Развожаев: в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки
16:35 22.10.2023 (обновлено: 16:41 22.10.2023)