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Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T16:35
2023-10-22T16:41
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, а Крымский мост временно закрыли для движения транспорта.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, новости крыма
Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Развожаев: в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки

16:35 22.10.2023 (обновлено: 16:41 22.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКатер в бухте Севастополя
Катер в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, а Крымский мост временно закрыли для движения транспорта.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотОбществоНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
16:38Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:35Дым в районе Севастопольской бухты – причина
16:20Воздушную тревогу объявили в Севастополе
16:17Крымский мост закрыт
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