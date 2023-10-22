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Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Дым в районе Севастопольской бухты – причина - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T16:35

2023-10-22T16:35

2023-10-22T16:41

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могут видеть дым и ощущать неприятный запах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, а Крымский мост временно закрыли для движения транспорта.

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, новости крыма