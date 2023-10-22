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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T16:17
2023-10-22T16:22
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа. Ближе к 11:00 начала расти очередь авто на досмотр со стороны Тамани. Перед закрытием движения ожидали проезда в Крым 180 машин, из Керчи затруднений в движении не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту остановлено

16:17 22.10.2023 (обновлено: 16:22 22.10.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Утром в воскресенье движение транспорта по мостовому переходу в сторону Керчи было временно перекрыто. Ограничения действовали более часа. Ближе к 11:00 начала расти очередь авто на досмотр со стороны Тамани. Перед закрытием движения ожидали проезда в Крым 180 машин, из Керчи затруднений в движении не было.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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