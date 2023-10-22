https://crimea.ria.ru/20231022/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-v-storonu-kerchi-perekryto-1132245655.html

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто

Утром в воскресенье движение транспорта в сторону Керчи по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T09:05

2023-10-22T09:05

2023-10-22T09:36

крым

крымский мост

транспорт

логистика

ситуация на дорогах крыма

керчь

краснодарский край

тамань

общество

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье движение транспорта в сторону Керчи по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."С 8:50 движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", - сказано в сообщении.При этом с утра 22 октября очередей к пунктам досмотра у мостового перехода со стороны Крыма и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальные автомобили могут попасть в Крым либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечеромПервый международный автобусный рейс из Крыма отправился в МинскОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски

крым

крымский мост

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краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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