https://crimea.ria.ru/20231020/osago-i-strakhovanie-v-novykh-regionakh-rossii-perspektivy-i-riski-1132206269.html
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски - РИА Новости Крым, 20.10.2023
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
Оформление полисов ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик станет обязательным с наступлением... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T07:21
2023-10-20T07:21
2023-10-20T07:21
осаго
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страхование
крым
общество
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Оформление полисов ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик станет обязательным с наступлением 2024 года. При этом, до настоящего времени ни одна из крупных страховых компаний страны не заявила об открытии офисов в новых регионах.Существует ли риск, что после 1 января автомобилисты из этих субъектов не смогут выполнить требование об обязательном страховании гражданской ответственности по причине отсутствия страховщиков, есть ли возможность уже сегодня застраховать движимое и недвижимое имущество и какие перспективы развития рынка страхования в новых регионах видят эксперты – в материале РИА Новости Крым.Крымский страховой опытПроцедура внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на территории сразу целых субъектов для России не нова. В 2014 году ее успешно опробовали в Крыму и Севастополе, после их вхождения в состав РФ. При этом Госдумой был установлен минимальный территориальный коэффициент в размере 0,6, а требование об обязательном прохождении техосмотра для некоммерческого транспорта было упразднено до 1 января 2015 года. Кроме того, при урегулировании ДТП до окончания срока действия признавались и заключенные с украинскими страховыми компаниями договоры ОСГПО (украинский аналог ОСАГО – ред.). Принятые меры позволили достаточно оперативно и безболезненно перевести крымских автовладельцев на новую систему страхования.Однако крымский опыт применим к четырем новым субъектам страны лишь отчасти. Это обусловлено как почти полным отсутствием страховщиков, так и аспектами, связанными со специальной военной операцией.Особенности ОСАГО в новых регионахДо наступления 1 января 2024 года автовладельцы из новых регионов могут эксплуатировать автотранспорт без приобретения страхового полиса. Закон об ОСАГО не действует при ДТП даже в случае, если у одного или нескольких его участников есть такой полис. В переходный период все споры по определению и компенсации ущерба участники аварии должны урегулировать самостоятельно, либо через суд, пояснил корреспонденту РИА Новости Крым Евгений Уфимцев.Согласно опубликованному Банком России проекту указа, с 1 января 2024 года для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при определении стоимости полиса ОСАГО будет действовать территориальный коэффициент в размере 0,68, что является самым низким в стане.Страхование – не только ОСАГО или КАСКОСущественную роль в развитии рынка страхования в новых регионах с недавнего времени выполняет один из крупных российских банков, который развернул активную работу, в том числе в сфере страхования. Благодаря этому жителям Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР стали доступны страховые продукты как подведомственной финансовой организации страховой компании, так и других страховщиков посредством партнерских договоров, продолжил Уфимцев.Список востребованных продуктов страхования не ограничивается полисами ОСАГО. В новых, равно как и других регионах страны, востребовано страхование всех видов банковских займов, движимого и недвижимого имущества, предприятий и грузов.Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе работающего в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях крупного российского банка, подведомственная страховая компания в настоящее время предоставляет достаточно широкий спектр страховых продуктов.В банке отметили, что "наиболее востребованным продуктом в новых регионах на данный момент является страхование личных рисков". К последним относятся все виды страхования, где в качестве объекта выступает имущественный интерес страхователя, связанный с его жизнью, здоровьем, а также различными событиями в жизни.К страхованию личных рисков относят страхование жизни. Оно направлено на два универсальных риска: дожитие до определенного возраста или же смерть страхователя в результате болезни либо несчастного случая, а также получение травм, приобретение инвалидности. Если по истечении такого договора страховой случай не наступил, страховой взнос переходит в доход страховщика.Специалисты также обращают внимание на накопительное и инвестиционное страхование жизни. Разница от обычного страхования жизни заключается в продолжительности срока действия договора – от 5 до 30 лет, а также в возврате внесенных платежей страхователю в случае, если ничего плохого за этот период с ним не произошло. Инвестиционное страхование жизни подразумевает возврат страховых выплат с процентами.Страхование грузов в новых регионахПроведение специальной военной операции повлияло на развитие страхования грузов, которые в больших объемах везут по сухопутному коридору из Ростовской области на Крымский полуостров.По словам президента Российского союза автостраховщиков, основные сложности в развитии данного продукта связаны с необходимостью перестраховывать возможные военные риски.Эксперты уверены: возможность предусматривать данные виды рисков при транспортировке грузов позитивно отразится на работе перевозчиков, увеличит число транспортных компаний, которые готовы везти грузы по новым территориям, и будет способствовать снижению стоимости перевозок. Кроме того, возможность застраховать производственные цеха и предприятия даст дополнительный стимул развитию промышленности в новых регионах, а также повысит их инвестиционную привлекательность.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подорожали полисы ОСАГОКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
https://crimea.ria.ru/20230210/v-kakikh-sluchayakh-ne-nuzhno-platit-za-strakhovanie-zhilya-v-kvitantsii-zhkkh--1126894107.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
осаго, страхование, крым, общество, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), евгений уфимцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Оформление полисов ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик станет обязательным с наступлением 2024 года. При этом, до настоящего времени ни одна из крупных страховых компаний страны не заявила об открытии офисов в новых регионах.
Существует ли риск, что после 1 января автомобилисты из этих субъектов не смогут выполнить требование об обязательном страховании гражданской ответственности по причине отсутствия страховщиков, есть ли возможность уже сегодня застраховать движимое и недвижимое имущество и какие перспективы развития рынка страхования в новых регионах видят эксперты – в материале РИА Новости Крым.
Крымский страховой опыт
Процедура внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на территории сразу целых субъектов для России не нова. В 2014 году ее успешно опробовали в Крыму и Севастополе, после их вхождения в состав РФ. При этом Госдумой был установлен минимальный территориальный коэффициент в размере 0,6, а требование об обязательном прохождении техосмотра для некоммерческого транспорта было упразднено до 1 января 2015 года. Кроме того, при урегулировании ДТП до окончания срока действия признавались и заключенные с украинскими страховыми компаниями договоры ОСГПО (украинский аналог ОСАГО – ред.). Принятые меры позволили достаточно оперативно и безболезненно перевести крымских автовладельцев на новую систему страхования.
"На крымской земле страховщикам удалось найти баланс, когда есть и специализированные страховщики, и страховщики, которые работают по отдельным направлениям деятельности", – оценил развитие страхового рынка Крыма президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. И выразил надежду, что новые территории пойдут по аналогичному сценарию.
Однако крымский опыт применим к четырем новым субъектам страны лишь отчасти. Это обусловлено как почти полным отсутствием страховщиков, так и аспектами, связанными со специальной военной операцией.
Особенности ОСАГО в новых регионах
До наступления 1 января 2024 года автовладельцы из новых регионов могут эксплуатировать автотранспорт без приобретения страхового полиса. Закон об ОСАГО не действует при ДТП даже в случае, если у одного или нескольких его участников есть такой полис. В переходный период все споры по определению и компенсации ущерба участники аварии должны урегулировать самостоятельно, либо через суд, пояснил корреспонденту РИА Новости Крым Евгений Уфимцев.
"Однако при въезде на территорию субъектов, где ОСАГО действует, автовладельцы из новых регионов обязаны приобрести полис. Для этой цели Российским союзом автостраховщиков была запущена электронная система "Е-Гарант", которая позволяет приобретать электронные полисы", – отметил он.
Согласно опубликованному Банком России проекту указа, с 1 января 2024 года для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при определении стоимости полиса ОСАГО будет действовать территориальный коэффициент в размере 0,68, что является самым низким в стане.
Страхование – не только ОСАГО или КАСКО
Существенную роль в развитии рынка страхования в новых регионах с недавнего времени выполняет один из крупных российских банков, который развернул активную работу, в том числе в сфере страхования. Благодаря этому жителям Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР стали доступны страховые продукты как подведомственной финансовой организации страховой компании, так и других страховщиков посредством партнерских договоров, продолжил Уфимцев.
Список востребованных продуктов страхования не ограничивается полисами ОСАГО. В новых, равно как и других регионах страны, востребовано страхование всех видов банковских займов, движимого и недвижимого имущества, предприятий и грузов.
Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе работающего в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях крупного российского банка, подведомственная страховая компания в настоящее время предоставляет достаточно широкий спектр страховых продуктов.
"На данный момент компания предлагает жителям новых регионов услуги по страхованию потребительских и ипотечных кредитов, а также автострахования КАСКО, – сообщили в финорганизации. – При этом, страхование займов по льготной ипотеке имеет покрытие от военных рисков". По словам сотрудников пресс-службы, в настоящее время компания ведет работу по дальнейшему расширению перечня страховых продуктов для новых субъектов.
В банке отметили, что "наиболее востребованным продуктом в новых регионах на данный момент является страхование личных рисков". К последним относятся все виды страхования, где в качестве объекта выступает имущественный интерес страхователя, связанный с его жизнью, здоровьем, а также различными событиями в жизни.
К страхованию личных рисков относят страхование жизни. Оно направлено на два универсальных риска: дожитие до определенного возраста или же смерть страхователя в результате болезни либо несчастного случая, а также получение травм, приобретение инвалидности. Если по истечении такого договора страховой случай не наступил, страховой взнос переходит в доход страховщика.
Специалисты также обращают внимание на накопительное и инвестиционное страхование жизни. Разница от обычного страхования жизни заключается в продолжительности срока действия договора – от 5 до 30 лет, а также в возврате внесенных платежей страхователю в случае, если ничего плохого за этот период с ним не произошло. Инвестиционное страхование жизни подразумевает возврат страховых выплат с процентами.
Страхование грузов в новых регионах
Проведение специальной военной операции повлияло на развитие страхования грузов, которые в больших объемах везут по сухопутному коридору из Ростовской области на Крымский полуостров.
По словам президента Российского союза автостраховщиков, основные сложности в развитии данного продукта связаны с необходимостью перестраховывать возможные военные риски.
"Необходимость перестрахования несколько сдерживало развитие страхования на этих территориях. Решением этого вопроса сейчас совместно занимаются Минфин РФ, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и Банк России", – сказал Уфимцев и выразил надежду, что "в ближайшее время они запустят первые проекты по страхованию грузов на новых территориях".
Эксперты уверены: возможность предусматривать данные виды рисков при транспортировке грузов позитивно отразится на работе перевозчиков, увеличит число транспортных компаний, которые готовы везти грузы по новым территориям, и будет способствовать снижению стоимости перевозок. Кроме того, возможность застраховать производственные цеха и предприятия даст дополнительный стимул развитию промышленности в новых регионах, а также повысит их инвестиционную привлекательность.
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