https://crimea.ria.ru/20231020/osago-i-strakhovanie-v-novykh-regionakh-rossii-perspektivy-i-riski-1132206269.html

ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски

ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски - РИА Новости Крым, 20.10.2023

ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски

Оформление полисов ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик станет обязательным с наступлением... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T07:21

2023-10-20T07:21

2023-10-20T07:21

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херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Оформление полисов ОСАГО для автовладельцев из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик станет обязательным с наступлением 2024 года. При этом, до настоящего времени ни одна из крупных страховых компаний страны не заявила об открытии офисов в новых регионах.Существует ли риск, что после 1 января автомобилисты из этих субъектов не смогут выполнить требование об обязательном страховании гражданской ответственности по причине отсутствия страховщиков, есть ли возможность уже сегодня застраховать движимое и недвижимое имущество и какие перспективы развития рынка страхования в новых регионах видят эксперты – в материале РИА Новости Крым.Крымский страховой опытПроцедура внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на территории сразу целых субъектов для России не нова. В 2014 году ее успешно опробовали в Крыму и Севастополе, после их вхождения в состав РФ. При этом Госдумой был установлен минимальный территориальный коэффициент в размере 0,6, а требование об обязательном прохождении техосмотра для некоммерческого транспорта было упразднено до 1 января 2015 года. Кроме того, при урегулировании ДТП до окончания срока действия признавались и заключенные с украинскими страховыми компаниями договоры ОСГПО (украинский аналог ОСАГО – ред.). Принятые меры позволили достаточно оперативно и безболезненно перевести крымских автовладельцев на новую систему страхования.Однако крымский опыт применим к четырем новым субъектам страны лишь отчасти. Это обусловлено как почти полным отсутствием страховщиков, так и аспектами, связанными со специальной военной операцией.Особенности ОСАГО в новых регионахДо наступления 1 января 2024 года автовладельцы из новых регионов могут эксплуатировать автотранспорт без приобретения страхового полиса. Закон об ОСАГО не действует при ДТП даже в случае, если у одного или нескольких его участников есть такой полис. В переходный период все споры по определению и компенсации ущерба участники аварии должны урегулировать самостоятельно, либо через суд, пояснил корреспонденту РИА Новости Крым Евгений Уфимцев.Согласно опубликованному Банком России проекту указа, с 1 января 2024 года для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при определении стоимости полиса ОСАГО будет действовать территориальный коэффициент в размере 0,68, что является самым низким в стане.Страхование – не только ОСАГО или КАСКОСущественную роль в развитии рынка страхования в новых регионах с недавнего времени выполняет один из крупных российских банков, который развернул активную работу, в том числе в сфере страхования. Благодаря этому жителям Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР стали доступны страховые продукты как подведомственной финансовой организации страховой компании, так и других страховщиков посредством партнерских договоров, продолжил Уфимцев.Список востребованных продуктов страхования не ограничивается полисами ОСАГО. В новых, равно как и других регионах страны, востребовано страхование всех видов банковских займов, движимого и недвижимого имущества, предприятий и грузов.Как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе работающего в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях крупного российского банка, подведомственная страховая компания в настоящее время предоставляет достаточно широкий спектр страховых продуктов.В банке отметили, что "наиболее востребованным продуктом в новых регионах на данный момент является страхование личных рисков". К последним относятся все виды страхования, где в качестве объекта выступает имущественный интерес страхователя, связанный с его жизнью, здоровьем, а также различными событиями в жизни.К страхованию личных рисков относят страхование жизни. Оно направлено на два универсальных риска: дожитие до определенного возраста или же смерть страхователя в результате болезни либо несчастного случая, а также получение травм, приобретение инвалидности. Если по истечении такого договора страховой случай не наступил, страховой взнос переходит в доход страховщика.Специалисты также обращают внимание на накопительное и инвестиционное страхование жизни. Разница от обычного страхования жизни заключается в продолжительности срока действия договора – от 5 до 30 лет, а также в возврате внесенных платежей страхователю в случае, если ничего плохого за этот период с ним не произошло. Инвестиционное страхование жизни подразумевает возврат страховых выплат с процентами.Страхование грузов в новых регионахПроведение специальной военной операции повлияло на развитие страхования грузов, которые в больших объемах везут по сухопутному коридору из Ростовской области на Крымский полуостров.По словам президента Российского союза автостраховщиков, основные сложности в развитии данного продукта связаны с необходимостью перестраховывать возможные военные риски.Эксперты уверены: возможность предусматривать данные виды рисков при транспортировке грузов позитивно отразится на работе перевозчиков, увеличит число транспортных компаний, которые готовы везти грузы по новым территориям, и будет способствовать снижению стоимости перевозок. Кроме того, возможность застраховать производственные цеха и предприятия даст дополнительный стимул развитию промышленности в новых регионах, а также повысит их инвестиционную привлекательность.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подорожали полисы ОСАГОКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

https://crimea.ria.ru/20230210/v-kakikh-sluchayakh-ne-nuzhno-platit-za-strakhovanie-zhilya-v-kvitantsii-zhkkh--1126894107.html

крым

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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