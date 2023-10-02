Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен
Из-за отсутствия автострахования на пути через новые регионы цены становятся выше
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный маршрут в Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои острые моменты. Например, как пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в эфире радио “Спутник в Крыму”, одним из условий, влияющих на цены товаров, которые перевозят этим путем, стало отсутствие страхового покрытия на маршруте.
По словам Анатолия Цуркина, сухопутный коридор до сих пор является зоной, в которой не работает автострахование. Как ранее объяснял РИА Новости Крым, причина – военное положение, которое действует на территориях новых субъектов. Это пункт в большинстве договоров автострахования прописан в перечне условий, на которые не распространяется действие страховки.
Но одно дело, когда из-за отсутствия страховки и недействующего ОСАГО сухопутным коридором решает не пользоваться турист. Совсем другое, когда речь идет о необходимости перевозить грузы. И здесь отсутствие страхования становится серьезным фактором риска для тех перевозчиков и производителей, у которых машины находятся в лизинге.
“Лизинговые программы на территории России были широко распространены. Сегодня лизинговые компании ввиду отсутствия покрытия страхования очень ревностно относятся (к выданным машинам – ред.), а иногда даже запрещают выезжать лизинговым автомобилям на эти территории”, – отметил Анатолий Цуркин.
Подобная политика кредитных организаций финансово ограничивает конкуренцию на маршруте сухопутного коридора, считает глава ассоциации грузоперевозчиков. Отсюда и завышение цены на перевозимые товары. И всем органам власти и структурам, имеющим отношение к данным вопросам, необходимо подключиться, чтобы найти какое-то временное решение, призывает Анатолий Цуркин.
“Пока спецоперация не будет окончена, проезд по этим территориям в рамках военных действий будет сложным. Я считаю, что надо обращать на это внимание, – подчеркнул он. – Страховые компании в любом случае должны присутствовать на этих территориях. Союз автостраховщиков должен к этому подключиться. Возможно, надо как-то выделять зоны военной угрозы и невоенной угрозы. Может, полис должен быть с каким-то повышенным коэффициентом, но он должен быть”.
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