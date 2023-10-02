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Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен
Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен
Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T20:48
2023-10-02T20:48
анатолий цуркин
сухопутный маршрут в крым
мнения
крым
цены в крыму
радио "спутник в крыму"
общество
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Руководитель транспортной компании, член "Русской общины Крыма" Анатолий Цуркин
Руководитель транспортной компании, член "Русской общины Крыма" Анатолий Цуркин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои острые моменты. Например, как пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в эфире радио “Спутник в Крыму”, одним из условий, влияющих на цены товаров, которые перевозят этим путем, стало отсутствие страхового покрытия на маршруте.По словам Анатолия Цуркина, сухопутный коридор до сих пор является зоной, в которой не работает автострахование. Как ранее объяснял РИА Новости Крым, причина – военное положение, которое действует на территориях новых субъектов. Это пункт в большинстве договоров автострахования прописан в перечне условий, на которые не распространяется действие страховки.Но одно дело, когда из-за отсутствия страховки и недействующего ОСАГО сухопутным коридором решает не пользоваться турист. Совсем другое, когда речь идет о необходимости перевозить грузы. И здесь отсутствие страхования становится серьезным фактором риска для тех перевозчиков и производителей, у которых машины находятся в лизинге.Подобная политика кредитных организаций финансово ограничивает конкуренцию на маршруте сухопутного коридора, считает глава ассоциации грузоперевозчиков. Отсюда и завышение цены на перевозимые товары. И всем органам власти и структурам, имеющим отношение к данным вопросам, необходимо подключиться, чтобы найти какое-то временное решение, призывает Анатолий Цуркин.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьАксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
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анатолий цуркин, сухопутный маршрут в крым, мнения, крым, цены в крыму, общество
Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен

Из-за отсутствия автострахования на пути через новые регионы цены становятся выше

20:48 02.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный маршрут в Крым
Сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои острые моменты. Например, как пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в эфире радио “Спутник в Крыму”, одним из условий, влияющих на цены товаров, которые перевозят этим путем, стало отсутствие страхового покрытия на маршруте.
Руководитель транспортной компании, член "Русской общины Крыма" Анатолий Цуркин
20:48
По словам Анатолия Цуркина, сухопутный коридор до сих пор является зоной, в которой не работает автострахование. Как ранее объяснял РИА Новости Крым, причина – военное положение, которое действует на территориях новых субъектов. Это пункт в большинстве договоров автострахования прописан в перечне условий, на которые не распространяется действие страховки.
Но одно дело, когда из-за отсутствия страховки и недействующего ОСАГО сухопутным коридором решает не пользоваться турист. Совсем другое, когда речь идет о необходимости перевозить грузы. И здесь отсутствие страхования становится серьезным фактором риска для тех перевозчиков и производителей, у которых машины находятся в лизинге.

“Лизинговые программы на территории России были широко распространены. Сегодня лизинговые компании ввиду отсутствия покрытия страхования очень ревностно относятся (к выданным машинам – ред.), а иногда даже запрещают выезжать лизинговым автомобилям на эти территории”, – отметил Анатолий Цуркин.

Подобная политика кредитных организаций финансово ограничивает конкуренцию на маршруте сухопутного коридора, считает глава ассоциации грузоперевозчиков. Отсюда и завышение цены на перевозимые товары. И всем органам власти и структурам, имеющим отношение к данным вопросам, необходимо подключиться, чтобы найти какое-то временное решение, призывает Анатолий Цуркин.
“Пока спецоперация не будет окончена, проезд по этим территориям в рамках военных действий будет сложным. Я считаю, что надо обращать на это внимание, – подчеркнул он. – Страховые компании в любом случае должны присутствовать на этих территориях. Союз автостраховщиков должен к этому подключиться. Возможно, надо как-то выделять зоны военной угрозы и невоенной угрозы. Может, полис должен быть с каким-то повышенным коэффициентом, но он должен быть”.
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