https://crimea.ria.ru/20231002/kak-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-vliyaet-na-rost-tsen-1131803202.html

Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен

Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен

Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T20:48

2023-10-02T20:48

2023-10-02T20:48

анатолий цуркин

сухопутный маршрут в крым

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Руководитель транспортной компании, член "Русской общины Крыма" Анатолий Цуркин Руководитель транспортной компании, член "Русской общины Крыма" Анатолий Цуркин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что сухопутный маршрут по территории новых регионов России сегодня считают самым комфортным путем в Крым и из Крыма на материк, у него есть свои острые моменты. Например, как пояснил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в эфире радио “Спутник в Крыму”, одним из условий, влияющих на цены товаров, которые перевозят этим путем, стало отсутствие страхового покрытия на маршруте.По словам Анатолия Цуркина, сухопутный коридор до сих пор является зоной, в которой не работает автострахование. Как ранее объяснял РИА Новости Крым, причина – военное положение, которое действует на территориях новых субъектов. Это пункт в большинстве договоров автострахования прописан в перечне условий, на которые не распространяется действие страховки.Но одно дело, когда из-за отсутствия страховки и недействующего ОСАГО сухопутным коридором решает не пользоваться турист. Совсем другое, когда речь идет о необходимости перевозить грузы. И здесь отсутствие страхования становится серьезным фактором риска для тех перевозчиков и производителей, у которых машины находятся в лизинге.Подобная политика кредитных организаций финансово ограничивает конкуренцию на маршруте сухопутного коридора, считает глава ассоциации грузоперевозчиков. Отсюда и завышение цены на перевозимые товары. И всем органам власти и структурам, имеющим отношение к данным вопросам, необходимо подключиться, чтобы найти какое-то временное решение, призывает Анатолий Цуркин.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьАксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html

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