https://crimea.ria.ru/20230905/tak-kogda-to-podderzhali-nas-krymchane-osvaivayut-azovskiy-put-1131188406.html

Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь

Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь

Когда-то в уже далеком 2014-м году президент России Владимир Путин обращался к россиянам с просьбой ехать в Крым. Не только потому, что там интересно и красиво, РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T19:10

2023-09-05T19:10

2023-09-05T19:10

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

азовское море

общественный транспорт

юрий гемпель

иван шонус

арсен исмаилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Когда-то в уже далеком 2014-м году президент России Владимир Путин обращался к россиянам с просьбой ехать в Крым. Не только потому, что там интересно и красиво, но и чтобы поддержать своих. Об этом на конференции в пресс-центре РИА Новости Крым напомнил представитель Крымской межнациональной комиссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов.Теперь с такой же просьбой к крымчанам и жителям других российских регионов обратились те, кто в составе небольшой группы проехал по Азовскому пути – транспортному кольцу вокруг Азовского моря – чтобы показать, что дороги через новые регионы России не только безопасны, но местами более удобны и выгодны для использования.Бесценный крымский опытАзовское транспортное кольцо сегодня – это около 1800 километров пути, отметил на пресс-конференции председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. У участников автопробега на этот путь ушло три дня и две ночи. Программа, которую организовали при поддержке и активном содействии Ассамблеи народов России, получилась насыщенная: крымчане не только путешествовали, но и в населенных пунктах встречались с представителями местных органов власти, действующих на территориях новых субъектов РФ.Общение вышло максимально полезным: жителям Херсонской и Запорожской областей интересен любой опыт крымчан, связанный с адаптацией к российским реалиям.Помимо местных политиков участники автопробега встречались с представителями разных этнических групп, национальных автономий и духовенства.“Мне было приятно, что там люли настроены на мир, взаимопонимание и многое для этого делают, - отметил Юрий Гемпель. – Мы, конечно, поделились своим опытом – как мы возвращались в состав России, как занимались учреждением Дома дружбы народов, это основное госучреждение, которое работает с национально-культурными автономиями. Мы приехали не с пустыми руками – с литературой, с газетами, которые издают у нас, привезли символику, флаги и многое другое”.Безопасно и удобноСам маршрут – сухопутный транспортный коридор, который стал пользоваться спросом у автомобилистов после летней атаки Крымского моста – сегодня представляет собой максимально удобную и безопасную дорогу, отметил участник автопробега, секретарь Общественного совета Симферополя Арсен Исмаилов.Сама дорога тоже изменилась за прошедшие месяцы. Теперь, отмечают путешественники, дорожное полотно практически везде идеально новое – исключение составляют лишь пара участков, где еще ведутся работы. Параллельно приводится в порядок придорожная инфраструктура: ливневки, разметка, дорожные знаки, зеленые насаждения. Начинает Азовский путь и обрастать придорожной инфраструктурой: открываются гостиницы и отели для ночевок, кафе и столовые для того, чтобы путешественникам было где отдохнуть и поесть в дороге. Почти везде на маршруте вполне сносная интернет-связь.На 100% для туристовПри этом уже в ближайшее время дорогу вдоль Азовского побережья всем путешественникам можно будет не просто “просквозить” из пункта А в пункт Б, но и использовать окружающие места для отдыха. Азовский путь на 100% туристический, уверен депутат крымского парламента Иван Шонус.В свое время в этих местах было много отдыхающих не только из других регионов России и Украины, но и из других стран, в том числе и европейских, напомнил Юрий Гемпель. Депутат уверен: после окончания спецоперации все “вернется на круги своя”.“Я убежден: завершится спецоперация – и мы увидим здесь массу туристов. Интерес есть, желающих приехать много и сегодня, а завтра будет еще больше. В том числе и из соседних государств”, - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, азовское море, общественный транспорт, юрий гемпель, иван шонус, арсен исмаилов