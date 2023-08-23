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Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

Сухопутный коридор в Крым востребован и работает в полном объеме, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T09:01

2023-08-23T09:01

2023-08-23T09:01

владимир путин (политик)

евгений балицкий

запорожская область

новые регионы россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым востребован и работает в полном объеме, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Во время встречи с руководителем Запорожской области глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области."У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - заверил Балицкий.Владимир Путин выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы."Я вижу, что вся ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать", - подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРПервая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ

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владимир путин (политик), евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, общество