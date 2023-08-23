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Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким
Сухопутный коридор в Крым востребован и работает в полном объеме, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T09:01
2023-08-23T09:01
владимир путин (политик)
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым востребован и работает в полном объеме, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Во время встречи с руководителем Запорожской области глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области."У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - заверил Балицкий.Владимир Путин выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы."Я вижу, что вся ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать", - подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРПервая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
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владимир путин (политик), евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, общество
Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

Балицкий рассказал Путину о работе запорожского участка сухопутного коридора в Крым

09:01 23.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в Крым востребован и работает в полном объеме, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сухопутный маршрут, который сегодня проходит вокруг Азовского моря, которое стало нашим внутренним, он, проходя через Запорожскую область, в полном объеме работает. И надо сказать, очень высокая проницательность ваша и правительства в том, что была вовремя сделана дорога, потому что сегодня она очень пригодилась. Нацисты продолжают бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды", - сказал Балицкий.
Во время встречи с руководителем Запорожской области глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области.
"У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", - заверил Балицкий.
Владимир Путин выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.
"Я вижу, что вся ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать", - подчеркнул президент.
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Владимир Путин (политик)Евгений БалицкийЗапорожская областьНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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