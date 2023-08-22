https://crimea.ria.ru/20230822/pervaya-kompaniya-iz-zaporozhskoy-oblasti-stala-uchastnikom-sez-1130867435.html
Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
В единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T10:07
2023-08-22T10:07
2023-08-22T10:07
марат хуснуллин
запорожская область
евгений балицкий
сэз в новых регионах россии
экономика
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по модернизации станочного парка. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Как отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий, первый резидент свободной экономической зоны в Запорожской области – предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава. За первые три года реализации инвестпроекта планируется вложить в модернизацию предприятия более 87 млн рублей. Это позволит расширить объем и ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качество.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублейСколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – властиВ Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230628/skolko-kompaniy-stanut-rezidentami-sez-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1129687272.html
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марат хуснуллин, запорожская область, евгений балицкий, сэз в новых регионах россии, экономика, общество, новости
Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
Хуснуллин: первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ в новых регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по модернизации станочного парка. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Новый участник СЭЗ направит средства на развитие, то есть инвестирует в переоснащение – закупит современные токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением. Предприятие планирует нарастить производство деталей к дизелям локомотивов на 35 тысяч штук в год – это в два раза больше, чем сейчас", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба кабмина.
Как отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий, первый резидент свободной экономической зоны в Запорожской области – предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава. За первые три года реализации инвестпроекта планируется вложить в модернизацию предприятия более 87 млн рублей. Это позволит расширить объем и ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качество.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".
Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.
В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.
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