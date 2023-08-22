https://crimea.ria.ru/20230822/pervaya-kompaniya-iz-zaporozhskoy-oblasti-stala-uchastnikom-sez-1130867435.html

Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ

Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ

В единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T10:07

2023-08-22T10:07

2023-08-22T10:07

марат хуснуллин

запорожская область

евгений балицкий

сэз в новых регионах россии

экономика

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123877373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13595eb66dfbb3368c5f8e5b27273f70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по модернизации станочного парка. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Как отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий, первый резидент свободной экономической зоны в Запорожской области – предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава. За первые три года реализации инвестпроекта планируется вложить в модернизацию предприятия более 87 млн рублей. Это позволит расширить объем и ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качество.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублейСколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – властиВ Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230628/skolko-kompaniy-stanut-rezidentami-sez-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1129687272.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, запорожская область, евгений балицкий, сэз в новых регионах россии, экономика, общество, новости