https://crimea.ria.ru/20230819/territoriya-sez-investory-vlozhili-v-krym-270-mlrd-rubley-1130805639.html

Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей

Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей

С начала действия свободной экономической зоны инвесторы вложили в экономику Крыма почти 270 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T08:05

2023-08-19T08:05

2023-08-19T08:05

сэз в новых регионах россии

дмитрий шеряко

минэкономики крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С начала действия свободной экономической зоны инвесторы вложили в экономику Крыма почти 270 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития со ссылкой на профильного министра Дмитрия Шеряко.По его данным, только с начала текущего года Крым заключил 57 инвестиционных договоров на 21,9 млрд рублей, по которым планируется создание 1769 рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем заявленных инвестиций увеличился вдвое.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионовЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сэз в новых регионах россии, дмитрий шеряко, минэкономики крыма, крым, новости крыма, экономика, финансы