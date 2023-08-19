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Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
С начала действия свободной экономической зоны инвесторы вложили в экономику Крыма почти 270 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T08:05
2023-08-19T08:05
2023-08-19T08:05
сэз в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С начала действия свободной экономической зоны инвесторы вложили в экономику Крыма почти 270 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития со ссылкой на профильного министра Дмитрия Шеряко.По его данным, только с начала текущего года Крым заключил 57 инвестиционных договоров на 21,9 млрд рублей, по которым планируется создание 1769 рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем заявленных инвестиций увеличился вдвое.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионовЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
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РИА Новости Крым
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сэз в новых регионах россии, дмитрий шеряко, минэкономики крыма, крым, новости крыма, экономика, финансы
Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
Минэкономразвития назвал объем инвестиционных вложений в экономику Крыма за 9 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С начала действия свободной экономической зоны инвесторы вложили в экономику Крыма почти 270 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития со ссылкой на профильного министра Дмитрия Шеряко.
"За период функционирования СЭЗ на территории Республики Крым на реализацию инвестиционных проектов направлено более 265,9 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений около 174,2 млрд рублей, создано более 82,3 тыс. рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу профильного ведомства.
По его данным, только с начала текущего года Крым заключил 57 инвестиционных договоров на 21,9 млрд рублей, по которым планируется создание 1769 рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем заявленных инвестиций увеличился вдвое.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
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