Рейтинг@Mail.ru
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/aksenov-nazval-spekulyatsiey-povyshenie-tsen-na-kuryatinu-v-krymu-1131667894.html
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:58
2023-09-26T12:59
сергей аксенов
крым
цены в крыму
цены на мясо в крыму
цены и тарифы
экономика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110286/09/1102860942_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef0c554c1cc3ff9eb7f79f6aae84f2c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы.Так, по данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.В минпромполитики республики заявили, что рост отпускных цен связан с удорожанием логистики, невозможностью перевозки грузов через Крымский мост, подорожанию топлива и энергоресурсов, а также импортных ветеринарных препаратов.
https://crimea.ria.ru/20230913/yaytsa-kury-i-kolbasy-chto-esche-podorozhalo-v-rossii-s-nachala-sentyabrya-1131391140.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110286/09/1102860942_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_af51e5c584b964ede1be382f8f420d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, цены в крыму, цены на мясо в крыму, цены и тарифы, экономика, новости, новости крыма
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму

Аксенов: повышение цен на мясо кур в Крыму носит спекулятивный характер

12:58 26.09.2023 (обновлено: 12:59 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуры
Куры - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.
"Считаю, что повышение цены носит по большей части спекулятивный характер. В связи с этим председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк выехал с проверкой торговых сетей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы.
Так, по данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.
В минпромполитики республики заявили, что рост отпускных цен связан с удорожанием логистики, невозможностью перевозки грузов через Крымский мост, подорожанию топлива и энергоресурсов, а также импортных ветеринарных препаратов.
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 20:52
Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
 
Сергей АксеновКрымЦены в КрымуЦены на мясо в КрымуЦены и тарифыЭкономикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
12:45Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
12:18Украинские боевики грабят дома эвакуированных Киевом жителей Херсонщины
12:04Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
11:41"Крымгазсети" и "Воду Крыма" проверят по примеру "Крымэнерго"
11:28В ущелье под Бахчисараем спасли мужчину
11:11Сильный шторм в Ялте – на берег выбросило катер
10:57Развожаев объявил отбой воздушной тревоги
10:38В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:06Херсонщина под огнем: ВСУ выпустили по городам и селам более 80 снарядов
09:53Стало известно имя главы правительства ЛНР
09:27Непогода остановила работу Керченской переправы
09:09У США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый дом
08:18Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
08:16Отопительный сезон в Херсонской области: насколько готов регион
08:12Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:02США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
07:55Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
07:45Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
07:29Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Лента новостейМолния