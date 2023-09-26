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Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:58
2023-09-26T12:58
2023-09-26T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы.Так, по данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.В минпромполитики республики заявили, что рост отпускных цен связан с удорожанием логистики, невозможностью перевозки грузов через Крымский мост, подорожанию топлива и энергоресурсов, а также импортных ветеринарных препаратов.
https://crimea.ria.ru/20230913/yaytsa-kury-i-kolbasy-chto-esche-podorozhalo-v-rossii-s-nachala-sentyabrya-1131391140.html
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Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
Аксенов: повышение цен на мясо кур в Крыму носит спекулятивный характер
12:58 26.09.2023 (обновлено: 12:59 26.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.
"Считаю, что повышение цены носит по большей части спекулятивный характер. В связи с этим председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк выехал с проверкой торговых сетей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы.
Так, по данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%
. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.
В минпромполитики республики заявили, что рост отпускных цен связан с удорожанием логистики, невозможностью перевозки грузов через Крымский мост, подорожанию топлива и энергоресурсов, а также импортных ветеринарных препаратов.