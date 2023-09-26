https://crimea.ria.ru/20230926/aksenov-nazval-spekulyatsiey-povyshenie-tsen-na-kuryatinu-v-krymu-1131667894.html

Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму

Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму

Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T12:58

2023-09-26T12:58

2023-09-26T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Повышение цен на мясо кур носит спекулятивный характер, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку в этой связи проверить торговые сети региона.В свою очередь министерство промышленной политики Крыма в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания, добавил глава республики.Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. Поводом послужил рекордный рост цен на мясо птицы.Так, по данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год "взлетела" выше, чем в среднем по России - на 30%.В минпромполитики республики заявили, что рост отпускных цен связан с удорожанием логистики, невозможностью перевозки грузов через Крымский мост, подорожанию топлива и энергоресурсов, а также импортных ветеринарных препаратов.

https://crimea.ria.ru/20230913/yaytsa-kury-i-kolbasy-chto-esche-podorozhalo-v-rossii-s-nachala-sentyabrya-1131391140.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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